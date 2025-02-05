Аналитики оценили практику закрытия аэропортов на юге России

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Одновременное закрытие ряда аэропортов на юге России было продиктовано необходимостью максимально эффективно отражать атаку беспилотников. Вероятность выплаты компенсаций пассажирам в такой ситуации невысока, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа. Глава Северной Осетии связал закрытие аэропорта в республике с угрозой атаки беспилотников. Несмотря на то, что работа аэропортов Махачкалы, Грозного и Владикавказа была возобновлена спустя несколько часов после их закрытия, перенос рейсов сказался на планах пассажиров.Также по сообщениям ТАСС, 3 февраля ограничения на вылеты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, военный эксперт Константин Сивков и московский адвокат Константин Черноусов прокомментировали "Кавказскому узлу" основания для запрета работы аэропортов и права пассажиров, в случае отмен и задержки рейсов.

Временный запрет на полеты в аэропортах пяти городов юга России является результатом массивного налета украинских беспилотников, уверен Василий Дандыкин.

"Это из-за налета дронов. Были же заявления местных чиновников, что временные запреты на полеты связаны с атаками беспилотников. После трагедии с азербайджанским самолетом, в этих регионах стали очень часто применять запреты на полеты, чтобы не дай бог снова не случился какой-то инцидент", - сказал он "Кавказскому узлу".

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный". 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе, указав, что самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

По его словам, запреты вводятся из-за работы ПВО. "Когда ПВО начинает работать, тогда, еще до начала работы ПВО, вводятся запреты, чтобы системы могли свободно работать по целям. Ну а когда уже опасность позади, дроны сбиты, то заперты снимаются, и самолеты вновь летают", - отметил он.

Временный запрет на полеты в тех или иных аэропортах зависит от целей украинских дронов и работы российских систем ПВО, объясняет военный эксперт Константин Сивков.

"Я полагаю, что решение принимается по следующим причинам: если определенный аэропорт или другие объекты, которые находятся рядом, являются целью дронов, то вводится временный запрет. Это также необходимо, чтобы системы ПВО могли спокойно работать по беспилотникам. Когда больше нет опасности, то временный запрет снимается. Судя по всему, Киев этими налетами пытается создать коллапс в работе российских аэропортов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о запасном аэродроме принимается, исходя из текущей обстановки, отмечает он. "Это решение принимается с учетом текущей обстановки в воздухе. Где нет опасности ударов дронами и нет запрета полетов, туда и следует направлять самолеты. Кроме этого это решение принимается, исходя из того, сколько осталось топлива, какая на данный момент загруженность в аэропорту и других важных нюансов", - указал эксперт.

Налет беспилотников, безусловно, является форс-мажором для авиаперевозчиков, отмечает Евгений Черноусов.

"Но вопрос в том, указано ли это обстоятельство как форс-мажорная ситуация в договоре между авиакомпанией и пассажиром при покупке билета. Многие компании ссылаются на форс-мажор, если иски о компенсации слишком большие или просто нет желания компенсировать ущерб. Я полагаю, что в случае, например, большого иска авиакомпания укажет налет беспилотников как форс-мажор, а суд скорее встанет на сторону компании, чем пассажиров", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, согласно статье 116 Воздушного кодекса РФ, авиакомпания несет ответственность перед пассажиром за задержку или отмену рейсов.

"Закон защищает права пассажиров при задержке или отмене рейсов. Насколько я знаю, объем компенсаций зависит от времени задержки рейса. Если пассажир докажет, что из-за отмены рейса он понес финансовые потери, сорвалась командировка, не попал на другие рейсы и так далее, то в этом случае компенсация должна быть соответствующей. А в случае задержки рейса, пассажирам полагается питание, размещение в гостинице, если опоздание большое", - отметил он.

Отметим, что статья 120 Воздушного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок компенсации пассажирам за опоздание рейса или вылета. "За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере ста рублей за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа. Причиненные убытки возмещаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации", - говорится в законе.