RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:10, 3 февраля 2025

Задержки рейсов в аэропортах Северного Кавказа возмутили пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на то, что работа аэропортов Махачкалы, Грозного и Владикавказа была возобновлена спустя несколько часов после их закрытия, перенос рейсов сказался на планах пассажиров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа. Глава Северной Осетии связал закрытие аэропорта в республике с угрозой атаки беспилотников.

Сегодня же аэропорты Махачкалы, Владикавказа и Грозного возобновили свою работу, ТАСС со ссылкой на Росавиацию проинформировал об этом в 10.24 мск.

"Быстро даже возобновили, мне казалось, что еще на пару часов это затянется", - написал Samir Samomatov в Telegram-канале "Даги, горы и хабары", у которого насчитывается 14 775 подписчиков.

Пользователь, вместо ника у которого использован смайлик, написал, что несколько часов прождал в аэропорту. "Я вот сейчас тут сижу - в 08.00 должен был быть вылет", - написал он в 09.32 мск. По его словам, в Москву он ехал по служебным делам, затем его ждала пересадка в Самару, следует из комментариев к сообщению о закрытии аэропорта Махачкалы в Telegram-канале "Блог Дагестана/новости", у которого насчитывается 249 744 подписчика.

"Я бы понял, если бы при задержке в знак извинения условия создавали. Ну, нет уж, куда там", - написал пользователь "Большой Босс".

Пользователи указали на отсутствие информации о сроках возобновления полетов, условиях сдачи билетов.

"Билеты не вернут, но рейсы перенести могут просто же?" - спросил пользователь, вместо ника который использует смайлик флага.

Часть пользователей сообщила, что переживает из-за намеченных на ночь и ближайшие дни рейсов.

"Как узнаете, дайте знать. У меня ночью самолет в Махачкалу сегодня", - отметил 8929999999.

"А где получить информацию, до какого времени будет закрыт?" - поинтересовалась Madina Xan.

"Из-за  этой суеты люди столько денег теряют по причине отмены рейсов. И им это не возмещают. Где справедливость?" - написал пользователь okoko, указав, что сам в подобной ситуации потерял значительную сумму. 

Как следует из информации на сайтах аэропортов Владикавказа, Махачкалы и Грозного, все рейсы, запланированные на сегодняшнее утро, вылетели, также были приняты все запланированные рейсы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:00, 3 февраля 2025
Суд отказался восстановить в должности главу Тляратинского района
17:07, 3 февраля 2025
Двое военных из Астраханской области убиты на Украине
14:31, 3 февраля 2025
Два бойца из Волгограда убиты в военной операции
14:05, 3 февраля 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Кубани
13:59, 3 февраля 2025
Пожар произошел на астраханском заводе после атаки беспилотников
13:19, 3 февраля 2025
Замгубернатора Ростовской области заподозрена в аферах с кредитами
Все события дня
Новости
Очередь в банке, фото: Pinterest
05:34, 3 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения
Военнослужащий. Фото: https://z.mil.ru
10:49, 30 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Сотрудник силовых структур. Фото: http://nac.gov.ru/
01:45, 21 января 2025
За неделю с 13 по 19 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:48, 1 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
страх перед вышками 5G никуда не делся
Фото
13:08, 31 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
О чём поют осетинские зумеры?
Фото
19:33, 29 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
об истории с избиением школьника в Кабардино-Балкарии
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
19:48, 1 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
страх перед вышками 5G никуда не делся
Фото
13:08, 31 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
О чём поют осетинские зумеры?
Фото
19:33, 29 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
об истории с избиением школьника в Кабардино-Балкарии
Фото
21:44, 28 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
плюсы и минусы мобильных кофеен
Фото
16:34, 27 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
5
мобильные кофейни "навеяли грусть" главе
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
03 февраля 2025, 15:24
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 февраля 2025, 09:38
Дагестан третий раз подвергся атаке дронов

Потасовка учителей в школе села Хлют. Кадр видео из телеграм-канала "Новости ННТ" https://t.me/newsnnt/9081
02 февраля 2025, 14:58
Директор школы в Дагестане отстранен после потасовки учителей

Тофиг Ягублу. Фото Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-tofig-yagublu/
01 февраля 2025, 18:58
Ягублу указал на нестыковки в версии обвинения

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше