Задержки рейсов в аэропортах Северного Кавказа возмутили пользователей Telegram

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Несмотря на то, что работа аэропортов Махачкалы, Грозного и Владикавказа была возобновлена спустя несколько часов после их закрытия, перенос рейсов сказался на планах пассажиров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа. Глава Северной Осетии связал закрытие аэропорта в республике с угрозой атаки беспилотников.

Сегодня же аэропорты Махачкалы, Владикавказа и Грозного возобновили свою работу, ТАСС со ссылкой на Росавиацию проинформировал об этом в 10.24 мск.

"Быстро даже возобновили, мне казалось, что еще на пару часов это затянется", - написал Samir Samomatov в Telegram-канале "Даги, горы и хабары", у которого насчитывается 14 775 подписчиков.

Пользователь, вместо ника у которого использован смайлик, написал, что несколько часов прождал в аэропорту. "Я вот сейчас тут сижу - в 08.00 должен был быть вылет", - написал он в 09.32 мск. По его словам, в Москву он ехал по служебным делам, затем его ждала пересадка в Самару, следует из комментариев к сообщению о закрытии аэропорта Махачкалы в Telegram-канале "Блог Дагестана/новости", у которого насчитывается 249 744 подписчика.

"Я бы понял, если бы при задержке в знак извинения условия создавали. Ну, нет уж, куда там", - написал пользователь "Большой Босс".

Пользователи указали на отсутствие информации о сроках возобновления полетов, условиях сдачи билетов.

"Билеты не вернут, но рейсы перенести могут просто же?" - спросил пользователь, вместо ника который использует смайлик флага.

Часть пользователей сообщила, что переживает из-за намеченных на ночь и ближайшие дни рейсов.

"Как узнаете, дайте знать. У меня ночью самолет в Махачкалу сегодня", - отметил 8929999999.

"А где получить информацию, до какого времени будет закрыт?" - поинтересовалась Madina Xan.

"Из-за этой суеты люди столько денег теряют по причине отмены рейсов. И им это не возмещают. Где справедливость?" - написал пользователь okoko, указав, что сам в подобной ситуации потерял значительную сумму.

Как следует из информации на сайтах аэропортов Владикавказа, Махачкалы и Грозного, все рейсы, запланированные на сегодняшнее утро, вылетели, также были приняты все запланированные рейсы.

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