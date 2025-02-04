Два человека задержаны у парламента Грузии

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Участники акции у парламента Грузии потребовали освободить журналистку Мзию Амаглобели. После стычек с силовиками задержаны не менее двух человек.

Как писал "Кавказский узел", основатель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против ее уголовного преследования и ареста. Ранее омбудсмен Грузии сообщил, что Амаглобели чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи. 30 января активисты провели в Грузии акции протеста с требованием освободить политзаключенных, в том числе Мзию Амаглобели. 1 февраля родные Амаглобели сообщили об ухудшении ее самочувствия.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Перед началом первого пленарного заседания весенней сессии журналисты и активисты провели акцию протеста у входов в парламент с требованием освободить основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. По словам участников протеста, ее наказывают за собственное мнение, следует из трансляции телекомпании "Мтавари архи", которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Собравшиеся также выступили против новых законов, о которых накануне объявила «Грузинская мечта», — например об увеличении максимального срока административного ареста.

Обстановка у парламента несколько раз обострялась. Полиция призвала участников акции не перекрывать дорогу. После этого между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов произошло столкновение.

"Мы подошли к ворота там, и нам сказали, что мы не можем останавливаться у ворот. Да, мы выполнили требование полицейских и вышли на тротуар. "Совершенно внезапно, без предупреждения, к нам сзади подошли люди в масках, толкали, тащили, несколько раз ударили меня ногой", - рассказала журналист Publika Лика Закашвили в эфире телекомпании "Пирвели".

Сотрудники полиции, все одетые в маски, избили журналистку журналистку издания Public Натию Леверашвили, сообщил редактор издания Зура Вардиашвили. "На нас внезапно напал отряд полицейских в масках. Они избили всех, до кого смогли дотянуться, включая нашего репортера Натию Леверашвили", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

Как следует из трансляций грузинских телеканалов, после столкновения между сотрудниками полиции и протестующими полицейские вывели задержали не менее двух человек.

По мнению основателя исследовательской студии "Монитор" Нино Зуриашвили, жестокость полиции была ожидаемой. "Они хотят запретить свободу слова в стране. Мы будем бороться до конца. Протестуют не только журналисты, но и простые люди.Этот парламент принимает все новые законы, чтобы ограничить свободу в нашей стране, но они не дождутся нашего смирения. Мы будем бороться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной стал плакат с призывом к забастовке. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно. Журналистка пояснила представителю омбудсмена, что, когда ее освободили после первого задержания, она оказалась в давке, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. В тот же день проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал на своей странице в Facebook* запись без звука, из которой следует, что журналистка вначале удержала Дгебуадзе за куртку, а потом дала пощечину.

13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил журналистку под арест. Амаглобели рассказала правозащитникам, что в участке ее оскорбляли сотрудники, Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул в лицо, попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. В течение трех часов после второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом, сообщило JamNews со ссылкой на НПО "Ассоциация молодых юристов".

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