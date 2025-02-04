RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:22, 4 февраля 2025

Два человека задержаны у парламента Грузии

Парламент Грузии. Фото: Diego Delso https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии потребовали освободить журналистку Мзию Амаглобели. После стычек с силовиками задержаны не менее двух человек.

Как писал "Кавказский узел",  основатель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против ее уголовного преследования и ареста. Ранее омбудсмен Грузии сообщил, что Амаглобели чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи. 30 января активисты провели в Грузии акции протеста с требованием освободить политзаключенных, в том числе Мзию Амаглобели. 1 февраля родные Амаглобели сообщили об ухудшении ее самочувствия.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Перед началом первого пленарного заседания весенней сессии журналисты и активисты провели акцию протеста у входов в парламент с требованием  освободить основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. По словам участников протеста,  ее наказывают за собственное мнение, следует из трансляции телекомпании "Мтавари архи", которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Собравшиеся также выступили против новых законов, о которых накануне объявила «Грузинская мечта», — например об увеличении максимального срока административного ареста.

Обстановка у парламента несколько раз обострялась. Полиция призвала участников акции  не перекрывать дорогу. После этого между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов произошло столкновение.

"Мы подошли к ворота там, и нам сказали, что мы не можем останавливаться у ворот. Да, мы выполнили требование полицейских и вышли на тротуар. "Совершенно внезапно, без предупреждения, к нам сзади подошли люди в масках, толкали, тащили, несколько раз ударили меня ногой", - рассказала журналист Publika Лика Закашвили в эфире телекомпании "Пирвели".

Сотрудники полиции, все одетые в маски, избили журналистку журналистку издания Public Натию Леверашвили, сообщил редактор издания Зура Вардиашвили. "На нас внезапно напал отряд полицейских в масках. Они избили всех, до кого смогли дотянуться, включая нашего репортера Натию Леверашвили", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

Как следует из трансляций грузинских телеканалов, после столкновения между сотрудниками полиции и протестующими полицейские вывели задержали не менее двух человек.

По мнению основателя исследовательской студии "Монитор" Нино Зуриашвили, жестокость полиции была ожидаемой. "Они хотят запретить свободу слова в стране. Мы будем бороться до конца. Протестуют не только журналисты, но и простые люди.Этот парламент принимает все новые законы, чтобы ограничить свободу в нашей стране, но они не дождутся нашего смирения. Мы будем бороться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной стал плакат с призывом к забастовке. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно. Журналистка пояснила представителю омбудсмена, что, когда ее освободили после первого задержания, она оказалась в давке, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. В тот же день проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал на своей странице в Facebook* запись без звука, из которой следует, что журналистка вначале удержала Дгебуадзе за куртку, а потом дала пощечину.

13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил журналистку под арест. Амаглобели рассказала правозащитникам, что в участке ее оскорбляли сотрудники, Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул в лицо, попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. В течение трех часов после второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом, сообщило JamNews со ссылкой на НПО "Ассоциация молодых юристов".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Акция протеста в Тбилиси. 4 февраля 2025 г. Фото: Netgazeti https://t.me/Tbilisi_life
09:07, 4 февраля 2025
Протестующие в Тбилиси потребовали соблюдения прав вынужденных переселенцев
Участник акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
05:22, 4 февраля 2025
Противник закона об иноагентах осужден в Грузии
Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
15:24, 3 февраля 2025
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси
Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
13:40, 3 февраля 2025
Афган Садыгов объявил сухую голодовку
Акция протеста в Тбилиси. 2 февраля 2025 г. Фото: https://ru.apa.az/evropa/situaciya-na-mitinge-u-tc-tbilisi-moll-v-stolice-gruzii-spokoinaya-601794
11:27, 3 февраля 2025
Акция протеста в Тбилиси отметилась нападениями на журналистов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:52, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
15
Атака Трампа на "дип стэйт": отразится ли она на Грузии или все останется по-прежнему?
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
49
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Фото
10:54, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
12
Власти Грузии о "возможном мошенничестве" NED после атаки Маска на USAID
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:26, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
3
Степашин об ошибке Сталина по присоединению Западной Украины
Фото
12:40, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
17
Ахра Авидзба поддержал Бадру Гунбу
Фото
09:52, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
15
Атака Трампа на "дип стэйт": отразится ли она на Грузии или все останется по-прежнему?
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
49
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Фото
10:54, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
12
Власти Грузии о "возможном мошенничестве" NED после атаки Маска на USAID
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамазан Рабаданов. Фото: khadulaev/Telegram
04 февраля 2025, 15:45
Коллеги назвали закрытие офиса Рабаданова ценой за освобождение

Акция протеста в Тбилиси. 4 февраля 2025 г. Фото: Netgazeti https://t.me/Tbilisi_life
04 февраля 2025, 09:07
Протестующие в Тбилиси потребовали соблюдения прав вынужденных переселенцев

Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
03 февраля 2025, 15:24
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 февраля 2025, 09:38
Дагестан третий раз подвергся атаке дронов

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше