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12:34, 4 февраля 2025

Казахстан назвал сроки обнародования отчета об авиакатастрофе AZAL

Крушение самолета Azerbaijan Airlines. 25 декабря 2025 г. Фото: https://ru.apa.az/incident/27-celovek-vyzivsix-v-rezultate-kruseniya-samoleta-azal-v-aktau-gospitalizirovany-sredi-nix-troe-detei-obnovleno-3-video-598409

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отчет по крушению самолета Azerbaijan Airlines около Актау будет опубликован в ближайшие дни.

Как информировал "Кавказский узел", ранее аналитики предположили, что отсутствие заявлений о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" объяснено тем, что Баку и Москва ищут компромиссные формулировки результатов расследования.

Минтранс Казахстана в ближайшие дни планирует опубликовать

Предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines будет опубликован в ближайшие дни, сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев. Он уточнил, что работа находится на завершающей стадии.

"Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа", – привел сегодня слова Карабаева ТАСС.

"Обещаю, что в ближайшие дни будет опубликовано", – подчеркнул он в ответ на вопрос журналиста стоит ждать ли результатов на этой неделе.

Отметим, что специалисты бразильского центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий к 7 января завершили расшифровку черных ящиков самолета Баку-Грозный, разбившегося близ Актау. Было объявлено, что следователи, в том числе из России и Азербайджана, продолжат работу с данными на месте катастрофы.

Ранее Казахстан опроверг несколько версий российских источников

Именно казахстанская сторона ранее опровергла версии российских телеграм-каналов, из которой следовало, что внутри него взорвался "кислородный баллон". 

15 января была опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета с диспетчерами. Из разговора следует, что экипаж самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге - в Актау. Вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев заявил, что эта расшифровка не соответствует реальным записям.

24 января представители властей Казахстана сообщили, что предварительную часть результатов расследования крушения опубликуют "на следующей неделе".

Напомним, 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

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Автор: "Кавказский узел"

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