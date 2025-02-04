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10:57, 4 февраля 2025

Специалисты пообещали досрочный демонтаж кормы танкера "Волгонефть-239"

Танкер "Волгонефть-239". Фото: Минтранс России/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Темпы работ по демонтажу кормы танкера "Волгонефть-239" опережают отведенные сроки вдвое.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января Кубани сообщили, что выполнить полный демонтаж танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 марта. 3 февраля водолазы обследовали дно на наличие возможного загрязнения мазутом в районе прибрежного комплекса "Анапское взморье" и заказника "Большой Утриш". Следов мазута обнаружено не было.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

График работ по демонтажу кормы танкера "Волгонефть-239" сохраняется, однако на текущем этапе завершить их планируется раньше срока, заявил директор компании "ЭкоПромТех" Дмитрий Кириенко.

Эти его слова 3 февраля в своем телеграм-канале опубликовал оперативный штаб Краснодарского края.

"У нас срок стоит до 31 марта, но с учетом поддержки, которую нам оказывают, и темпов работ, которые удалось набрать, разбор танкера мы завершим быстрее. Например, саму зачистку корабля мы завершили за 4 дня, вместо планируемых 10", – пояснил Кириенко.

На текущем этапе с кормы танкера удалены все горюче-смазочные материалы и технические смеси, она полностью зачищена и готова к демонтажу. Сейчас идет демонтаж металлической обшивки и подготовка ее элементов к погрузке – для дальнейшей отправки на завод по переработке металла, добавил директор компании "ЭкоПромТех".

Напомним, ранее власти заявили, что пляжи Анапы и Темрюкского района будут очищены от мазута и восстановлены к летнему сезону 2026 года. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи отметили, что море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут на пляжи Анапы, создавая антисанитарию, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Специалисты заявили, что после разлива мазута в Керченском проливе восстановление биосистемы Черного моря займет до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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