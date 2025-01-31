Активисты назвали сфальсифицированными результаты муниципальных выборов в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муниципальные выборы в Азербайджане не были свободными и не отражали волеизъявление людей, заявила оппозиционная партия «Мусават». Ни один из ее кандидатов не прошел в муниципалитеты. О несправедливости выборов заявила и независимый кандидат Джамиля Алишева.

Как писал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах в Азербайджане прошло 29 января 2025 года. Выборы сопровождались нарушениями, были зафиксированы случаи повторного голосования и вбросы бюллетеней, сообщила кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева. Активист Ахмед Мамедли, который зафиксировал на видео случаи нарушений на участке в Баку в ходе муниципальных выборов, столкнулся с угрозами физической расправой.

На 8071 место в 685 муниципальных советах претендовали 16 096 кандидатов. Из них 8110 (50,4 %) являлись кандидатами от правящей партии "Ени Азербайджан", 388 (2,4 %) – представителями 23 партий, а 7591 (47,1%) – самовыдвиженцами.

В муниципальных выборах в Азербайджане приняли участие 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, что означает, что явка составила 31,45%, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Центризбиркома. В ЦИК отметили, что известны предварительные результаты по всем 685 муниципалитетам, но окончательные итоги будут объявлены в течение 25 дней. К этому времени будут рассмотрены все предполагаемые обращения и жалобы.

«Пока в ЦИК поступили обращения из двух округов, по 72-му Джалилабадскому сельскому избирательному округу и 115-му Шекинскому сельскому избирательному округу. Поступившие обращения были направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения», - указали в комиссии.

Центральный избирательный штаб партии «Мусават» 30 января распространил свое “Предварительное заключение о муниципальных выборах в Азербайджане”. В документе указывается, что «выборы без всяких правовых разъяснений были проведены на более чем месяц позже предусмотренных сроков».

«И на этот раз на выборах не было демократической атмосферы, напротив они были проведены в обстановке усиления репрессий, необеспечения демократической законодательной базы и равных условий для политической конкуренции. Во время избирательной кампании не были обеспечены свобода собраний, слова и выражения», - отмечается в заключении.

Авторы документа обращают внимание, что избирательные комиссии всех уровней были под контролем властей, а в социальных сетях распространились многочисленные видео, отражающие фальсификации на выборах. Наблюдатели от партии «Мусават» и журналисты, ведущие съемки на участках, столкнулись с давлением, указано в предварительном заключении центрального избирательного штаба «Мусават».

«Недемократическая обстановка, царящая в Азербайджане атмосфера страха, когда идут тотальные репрессии, сотни политзаключенных, нет свободы собраний и права на протест, подрывают веру людей в выборы. Все это, а также непредоставление муниципалитетам возможностей действовать по своему функциональному назначению, превращение их фактически в придаток исполнительной власти, подрыв общественного доверия к выборам, привело к тому, что абсолютное большинство населения не участвовало в голосовании. Люди знают, что независимо от того, за кого они проголосуют, комиссии не будут правильно подсчитывать голоса. В этих условиях даже оппозиционные партии проявляют мало интереса к выборам. Активность избирателей достигла исторического минимума и на большинстве участков составила менее 5 процентов. Сведения участковых и окружных избирательных комиссий о явке на выборах в разы были завышены. Массовый характер носили факты повторного голосования на разных участках одних и тех же избирателей - «карусели», вбросы бюллетеней”, - сказал корреспонденту «Кавказского узла» зампред «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

По словам Гаджибейли, в результате фальсификаций установить волеизъявление народа невозможно. Согласно официальным предварительным данным, ни один из 30 кандидатов «Мусават» не проходит в муниципалитеты.

«Ни одному из 30 кандидатов от партии «Мусават» не были выданы протоколы с участков результатах голосования. Копии протоколов даже на следующий день не были вывешены на избирательных участках», - отметил Гаджибейли.

На большинстве избирательных участков вообще не были составлены протоколы, добавил он. «Руководители многих участковых комиссий нарушили статью 106.5 Избирательного комплекса о непрерывности подсчета голосов после завершения голосования. Они объявляли перерыв на неопределенное время, сообщая, что голоса будут подсчитаны «завтра», и требовали ухода наблюдателей. На многих участках голоса вовсе не были подсчитаны, бюллетени были загружены в мешки и отправлены в окружные избирательные комиссии. Предварительные итоги были объявлены не на основе подсчета данных бюллетеней, а сверху продиктованными надуманными числами», - также говорится в предварительном заключении центрального избирательного штаба партии «Мусават».

Организация считает, что «муниципальные выборы не соответствовали международным стандартам». «Муниципальные выборы 29 января в Азербайджане не были свободными и справедливыми и не отражали волеизъявление населения», - подчеркивается в предварительном заключении центрального избирательного штаба «Мусават». Партия потребовала «отмены результатов выборов, проведения демократических преобразований, в том числе избирательной реформы и проведения на ее основе новых выборов».

Кандидат в Насиминский муниципалитет Баку Джамиля Алишева также заявила о несправедливости выборов. «Начну с того, что в самом начале после регистрации кандидатом, меня в ЦИК ввели в заблуждение. На территории Насиминского района три избирательных округа – 21-й Насими-Бинагадинский, 22-й Насими-Ясамальский и 23-й Насими-Сабаильский район. Мне в ЦИК сказали, что я могу вести агитационную кампанию только на территории 23-го Насими-Сабаильского округа, где зарегистрирована по месту жительства и в мою пользу будут подсчитываться только голоса, поданные в этом округе. Утверждалось, что такой порядок будет действовать и в отношении других кандидатов. Поэтому моя агитационная кампания была сосредоточена в этом округе и наблюдение мы организовали здесь, хотя я старалась встречаться с жителями и других частей Насиминского района, получше узнать проблемы населения всего района», - рассказала Алишева корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно предварительным официальным данным ЦИК, она не проходит в муниципалитет. «Даже несмотря на то, что мою кампанию ограничили, по предварительным данным самого же ЦИК я набрала 9568 голосов. Но к почему-то к вечеру 30 января на сайте ЦИК число моих голосов снизили до 7 тысяч и я оказалась на последнем месте. Я позвонила в ЦИК для получения разъяснений, мне ответили, что у них сейчас «какие-то проблемы в системе» и «точные данные будут через 25 дней», - сказала Алишева.

Активистка усомнилась в достоверности данных ЦИК. «В Насиминский муниципалитет проходят 19 кандидатов и все почему-то набирают примерно равное количество голосов – около 16 тысяч. Это уже вызывает подозрение, не может быть, чтобы все проходящие в муниципалитет кандидаты пользовались бы одинаковой поддержкой населения. Интересно, что когда я в ходе агитационной кампании ходила по улицам и кварталам, чтобы пообщаться как можно с большим числом людей, я никого из этих кандидатов не встречала. Никто из них не вел активной кампании в медиа, в социальных сетях. Мы располагаем протоколами с 14 участков 23-го Насими-Сабаильского округа, где были наши наблюдатели. Согласно этим протоколам, я набираю в каждом из них от 90-150 голосов, но на тех участках этого же округа, где у нас не было наблюдателей, по данным протоколов у меня всего от 11 до 43 голосов. Такая разница результатов на участках, где у нас были наблюдатели и там, где их не было, усиливает убежденность в фальсификации данных в протоколах», - отметила Алишева.

По ее словам, сам процесс голосования сопровождался массовыми нарушениями закона. «Вбросов было не так много, но широкий характер носили «карусели», когда одни и те же люди голосовали на разных участках. Мы получили видеоподтверждения это со скринов видеозаписей веб-камер на участках, установленных самим же ЦИК. Были случаи давления на журналистов и наблюдателей в нашем округе. Независимый наблюдатель Ахмед Мамедли заявил даже об угрозах ему», - сказала Алишева. Она намерена подавать в суд официальные жалобы на нарушения в ходе выборов.

Председатель партии Республиканская альтернатива (ReAl) Натиг Джафарли отметил низкую активность избирателей. «Мы наблюдали очень низкую явку избирателей на муниципальных выборах», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он сообщил, что из 14 кандидатов ReAl, согласно предварительным результатам, пятеро проходят в муниципалитеты. Джафарли назвал это «неплохим результатом» для партии.

По словам политика, наблюдатели партии ReAl не зафиксировали никаких серьезных нарушений. «Однако это не означает, что нарушений не было. Наши наблюдатели присутствовали лишь на ограниченном количестве избирательных участков», - сказал Джафарли. При этом, согласно отчетам наблюдателей от ReAl, “официальные данные о явке избирателей отличались от фактических цифр».

Накануне муниципальных выборов оппозиционное движение "Платформа III республики" констатировало "отсутствие в стране условий для свободных и справедливых выборов в Азербайджане, уничтожение правительством всех реальных атрибутов выборов". Активисты призвали граждан активно участвовать в муниципальных выборах и превратить их в протестное голосование.

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы считает, что прошедшие муниципальные выборы «ничем не отличались от предыдущих» и никаких позитивных изменений не произошло.

«Традиционные нарушения и фальсификации на этот раз были еще более вопиющими. Видеокадры в медиа дают основания думать, что если в Баку было столько случаев мошенничества, то в каких масштабах они были в местах, неподконтрольных обществу? Мы видели явные доказательства того, что люди голосовали несколько раз, их массово доставляли на избирательные участки и использовали административный ресурс. Даже на избирательных участках с веб-камерами ЦИК совершались нарушения закона. На камеры попало то, как бюллетени пачками забрасывали в урны. Одни и те же люди голосовали на разных участках. Увы, Азербайджан в очередной раз не предпринял никаких усилий для улучшения избирательного процесса”, - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он также назвал данные ЦИК о явке избирателей «абсурдными и далекими от реальности». «Люди не доверяют избирательному процессу, и утверждать, что явка на муниципальных выборах составила 32%, просто смешно. Люди игнорировали выборы. Во многих местах часами на участках не было ни одного избирателя», - подытожил Сулейманлы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.