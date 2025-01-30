Суд частично удовлетворил ходатайства защиты Фамиля Халилова

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Судья по делу азербайджанского активиста Фамиля Халилова отказался запрашивать по просьбе защиты данные биллинга понятых и полицейских и сведения об источнике информации о наличии у Халилова наркотиков, но согласился запросить видео задержания активиста с камер наблюдения.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство защиты о переводе частично парализованного Фамиля Халилова под домашний арест. Суд согласился на изменение меры пресечения в связи с ухудшением состояния Халилова на фоне сухой голодовки. 26 декабря 2024 года Халилов заявил в суде, что впервые видит человека, который рассказал, как при нем у активиста нашли наркотики.

28 ноября на заседании суда Халилов опроверг показания полицейских, которые утверждали, что задержали его на улице с наркотиками в кармане. Он указал, что был задержан дома, а карманы в его одежде зашиты. В тот же день Фамиль Халилов начал сухую голодовку с требованием освобождения из-под стражи и снятия обвинений. После перевода под домашний арест он прекратил акцию протеста.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 30 января был продолжен процесс над инвалидом первой группы, парализованным активистом Фамилем Халиловым.

В начале слушаний председательствующий судья Азер Тагиев сообщил, что на заседании предполагалось заслушать второго понятого при задержании Халилова, но свидетель направил телеграмму в суд, что не сможет принять участие на заседании и потому слушания переносятся, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Адвокат Халилова Фариз Намазлы сообщил, что у защиты есть ходатайства и попросил суд выслушать их. В связи с этим заседание было продолжено.

Первое ходатайство касалось направления запроса в Бинагадинскую районную прокуратуру об итогах расследования жалобы Халилова на плохое обращение при задержании в отделении полиции.

Второе ходатайство содержало просьбу запросить данные биллинга мобильных телефонов понятых по этому делу и сотрудников полиции, задержавших Халилова.

"Фамиль Халилов говорит, что его задержали дома. Полиция утверждает, что он был задержан на улице и это место далеко от дома Халилова. В таком случае, необходимо запросить данные биллинга понятых и сотрудников полиции, задержавших Халилова в тот день (в день задержания). Информация об этом поможет нам пролить свет на достоверность утверждений следствия", - продолжил адвокат.

Намазлы также ходатайствовал привлечь в качестве дополнительных свидетелей жену Халилова и его родственницу, находившуюся дома Халилова в момент его задержания. "Эти свидетели могут подтвердить, что активист был задержан именно дома", - подчеркнул адвокат.

Он выдвинул ходатайство и о запросе записей с камер видеонаблюдения с места, где по утверждению следствия, Халилов был задержан.

"Если Фамиль Халилов действительно был задержан в том месте, где утверждает полиция, то это должно было попасть на камеры видеонаблюдения "Безопасный город"", - продолжил Намазлы.

Защита также попросила суд допросить следователя Бинагадинской полиции, открывшего уголовное дело против Халилова.

"У нас есть вопросы к следователю. Учитывая, что единственным основанием для задержания Халилова стала некая оперативная информация о наличии у него наркотиков, мы просим суд запросить из полиции сведения об источнике «оперативной информации» и выписку из журнала регистраций об обращениях в полицию. Поступившая информация должна была зафиксирована в журнале", - сказал адвокат.

Он также ходатайствовал проверить в электронной системе судебных органов, что участвовали ли понятые по этому делу в этом качестве в других делах.

После совещания судей Тагиев объявил решения по ходатайствам. Суд отказался запрашивать данные биллинга понятых и полицейских, сведения об источнике оперативной информации о наличии у Халилова наркотиков, выписки из журнала регистраций в отделении полиции и от вызова следователя.

Рассмотрение ходатайства о вызове дополнительных свидетелей было отложено на последующий этап судебного следствия.

Ходатайства о направлении запроса в прокуратуру, проверке в электронной системе судебных органов данных о понятых и истребовании записей из камер видеонаблюдения, были удовлетворены.

"К сожалению, суд частично удовлетворил наши ходатайства. Причем, ходатайства, которые могли бы пролить свет на ключевой вопрос о местонахождении Халилова в момент задержания были либо не удовлетворены, либо их рассмотрение было отложено", - сказал после заседания корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Намазлы.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что суды в политических делах как правило удовлетворяют ходатайства по тем вопросам, по которым сторона обвинения может быть «застрахована».

"Обычно, если запрашиваются записи с камер видеонаблюдения, то выясняются, что именно в искомый день они не сохранились. Или речь идет о запросе в прокуратуру на жалобы о пытках, суд уверен, что прокуратура пришлет какую-нибудь отписку. Если выяснится, что понятой был свидетелем или ином качестве фигурантом других уголовных дел, это спишут на «случайность». По делам о наркотиках никогда не раскрывают гипотетических источников, объясняя это их «безопасностью». Следователей также «оберегают» от допросов в суде», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Фамиль Халилов – инвалид первой группы, его руки парализованы. Он был задержан 2 мая 2024 года и арестован по обвинению в торговле наркотиками. С 15 августа по 10 ноября 2024 года Халилов проводил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста. Он прекратил ее после уговоров родственников, адвокатов и правозащитников.

Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. В Швецию он уехал в 2015 году из-за опасений за свою жизнь, но там ему отказали в статусе беженца и в июле 2023 года депортировали вместе с женой и детьми обратно в Азербайджан.

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