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10:02, 27 декабря 2024

Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Фамиль Халилов заявил в суде, что впервые видит человека, который рассказал, как при нем у активиста нашли наркотики.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство защиты о переводе частично парализованного Фамиля Халилова под домашний арест. Суд согласился на изменение меры пресечения в связи с ухудшением состояния Халилова на фоне сухой голодовки.

28 ноября на заседании суда Халилов опроверг показания полицейских, которые утверждали, что задержали его на улице с наркотиками в кармане. Он указал, что был задержан дома, а карманы в его одежде зашиты. В тот же день Фамиль Халилов начал сухую голодовку с требованием освобождения из-под стражи и снятия обвинений. После перевода под домашний арест он прекратил акцию протеста.

26 декабря Фамиль Халилов дал показания в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Отвечая на вопросы судьи Азера Тагиева, он опроверг показания свидетеля Сулейманбея Гасымова, который заявил, что присутствовал при изъятии наркотиков из одежды Халилова при обыске в 40-м отделении полиции Бинагадинского района Баку.

 По словам свидетеля, 2 мая он проходил мимо отделения полиции и был приглашен в качестве свидетеля. "В отделении из кармана этого человека извлекли сверток. Я не разбираюсь в наркотиках. Это было что-то в виде белого порошка. Не знаю, что это было. Этот человек закричал и сказал, что этот сверток ему не принадлежит, он не знает об этом ничего. Потом составили протокол, и я подписался как свидетель. А этот человек не подписался, сказав, что наркотики не принадлежат ему", - заявил свидетель, отметив, что не привлекался к следствию и видел Халилова только в отделении полиции.

На большинство вопросов адвоката и обвиняемого Гасымов отвечал "не помню". В свою очередь Халилов заявил, что не видел ранее этого человека. "В документах написано, что нас свели вместе в полиции для допроса. Но я этого человека впервые вижу", - сказал обвиняемый.

Судья объявил, что второй свидетель проходит службу в армии. Халилов и его адвокат потребовали вызвать второго свидетеля в суд, и судья пообещал обеспечить участие свидетеля в процессе. Следующее заседание суда назначено на 16 января, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Фамиль Халилов – инвалид первой группы, его руки парализованы. Он был задержан 2 мая и арестован по обвинению в торговле наркотиками. С 15 августа по 10 ноября Халилов проводил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста. Он прекратил ее после уговоров родственников, адвокатов и правозащитников.

Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног.

В Швецию он уехал в 2015 году из-за опасений за свою жизнь, но там ему отказали в статусе беженца и в июле 2023 года депортировали вместе с женой и детьми обратно в Азербайджан.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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