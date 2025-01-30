Продлен срок ареста обвиняемому в убийстве Мутаева

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Суд в Махачкале оставил под стражей до 19 июля Надырхана Кадирханова, обвиняемого в убийстве бойца смешанного стиля Магомеда Мутаева.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура направила в Ленинский районный суд Махачкалы дело об убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева. Надырхан Кадирханов обвиняется в убийстве из мести.

31 января 2024 года боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого. Знакомые задержанного сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным других источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно из 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его в присутствии свидетелей.

Ленинский районный суд Махачкалы продлил на полгода арест 19-летнему обвиняемому в убийстве бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Меру пресечения в отношении Кадирханова Надырхана Газиявовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов) и частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ, в виде заключения под стражей оставить без изменения, продлив срок его содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 19 июля 2025 года включительно", - приводятся слова судьи в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Шамиль Хадулаев, который в то время был заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ныне - глава Комиссии) после визита в СИЗО к Надырхану Кадирханову, обвиняемому в убийстве Магомедрасула Мутаева, проинформировал, что тот рассказал об избиениях и унижениях со стороны спортсмена в присутствии других людей. Хадулаев заявил, что не знакомился с материалами дела об убийстве Мутаева и не подписывал документы о неразглашении. Обвинения в разглашении тайны следствия Хадулаев счел давлением.

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