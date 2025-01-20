Дело об убийстве Мутаева дошло до суда

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Прокуратура направила в Ленинский районный суд Махачкалы дело об убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева. Надырхан Кадирханов обвиняется в убийстве из мести.

Как писал "Кавказский узел", следствие предъявило обвинения арестованному по делу об убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева Надырхану Кадирханову, дело направлено в прокуратуру.

31 января 2024 года боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого. Знакомые задержанного сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным других источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно из 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его в присутствии свидетелей.

Уголовное дело против 19-летнего жителя Махачкалы, обвиняемого в убийстве бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева, передано в суд, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана.

На сайте прокуратуры Дагестана указано, что 19-летний житель Махачкалы обвиняется в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

"По версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый, желая отомстить за ранее совершенные в отношении него противоправные действия своему знакомому, произвел в последнего не менее семи выстрелов из переделанного самодельным способом короткоствольного огнестрельного оружия. От полученных ранений 21-летний мужчина скончался. Уголовное дело направленно в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Шамиль Хадулаев, который в то время был заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ныне - глава Комиссии) после визита в СИЗО к Надырхану Кадирханову, обвиняемому в убийстве Магомедрасула Мутаева, проинформировал, что тот рассказал об избиениях и унижениях со стороны спортсмена в присутствии других людей. Хадулаев заявил, что не знакомился с материалами дела об убийстве Мутаева и не подписывал документы о неразглашении. Обвинения в разглашении тайны следствия Хадулаев счел давлением.

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