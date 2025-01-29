Защита Оруджева раскритиковала версию обвинения

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Видео, снятое перед задержанием активиста Мохйаддина Оруджева, было просмотрено сегодня в бакинском суде. Эта запись опровергает утверждение следствия о месте задержания активиста и показания силовиков, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи. На заседании суда 11 декабря 2024 года Оруджев отверг обвинения. 7 января процесс по делу активиста Мохйаддина Оруджева прерван на неопределенный срок после протестов обвиняемого, его родных и сторонников в зале суда. Судьи игнорировали противоречия в показаниях полицейского и настаивали на просмотре видео досмотра Оруджева перед допросом свидетелей, заявил адвокат.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

28 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по делу Оруджева.

Сначала на заседании были заслушаны показания сотрудника Сураханского районного управления полиции Расима Салахова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать активиста Тарана Оруджева.

"Этот полицейский участвовал в задержании моего сына.Он утверждал, что они задержали Мохйаддина на основе некоей «официальной информации» о наличии у моего сына наркотиков. По словам полицейского, Мохйаддина они задержали 13 декабря 2023 года у школы N 232 в поселке Бюльбюля и в ходе его личного досмотра в полиции у него было обнаружено около 4 граммов метамфетамина", - рассказала женщина.

По данным следствия, у активиста было обнаружено изготовленное кустарным способом психотропное вещество метамфетамин массой 3,916 грамма, приобретенный у неустановленного источника.

По ее словам, показания полицейского возмутили активиста. "Мохйаддин сильно разнервничался от откровенной лжи полицейского. Он рассказал, что его задержали не около школы, а прямо во дворе завода, где он работает, но чтобы название объекта не фигурировало в материалах дела, полиция указала другое место. Мохйаддин рассказал, как его доставили в полицию, избивали, угрожали, что если он не подпишется под признательными показаниями, то проведут обыск у нас дома и найдут "килограмм наркотиков". Они давили на больные места Мохйаддина, зная, что его отец болен и если его также задержат, то он не выдержит ареста", - рассказала Тарана Оруджева.

На процессе по настоянию защиты было показано видео, которое активист отправил своему товарищу перед задержанием, добавила она. "Мохйаддин почувствовал во дворе завода как за ним идут несколько человек и его могут задержать. Он стал записывать себя на видео и в последний момент успел отправить его. По видео понятно, что оно обрывается. По кадрам видно, что Мохйаддин находится на территории завода", - рассказала Оруджева.

Эта нестыковка фактически разваливает полностью версию обвинения, поскольку показывает очевидность фальсификации доказательств

Адвокат Оруджева Назим Мусаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "10-секундное видео опровергает утверждение следствия о места задержания активиста".

"По кадрам видно, что Мохйаддин в указанное в материалах дела время задержания, находился на территории Сураханского трансформаторского завода. Оттуда до школы N232 , где якобы по данным следствия он был задержан, три километра. Он не мог в один миг «телепортироваться» из завода к школе. Эта нестыковка фактически разваливает полностью версию обвинения, поскольку показывает очевидность фальсификации доказательств", - рассказал адвокат.

По его словам, то, что Оруджев был задержан на территории завода могут подтвердить и сотрудники завода, которые видели как его задержали на территории предприятия. "Мы ходатайствовали вызвать в суд для дачи показания в качестве дополнительных свидетелей начальника склада, в котором работал Оруджев и трех других сотрудников завода, конкретно видевших его задержание. К сожалению, суд удовлетворил лишь ходатайство по вызове начальника склада Кямиля Махмудова. Он может подтвердить время ухода Оруджева с работы. К сожалению, суд отказался вызвать трех сотрудников охраны завода, ставших непосредственными очевидцами задержания активиста», - заявил адвокат.

По его словам, суд будет продолжен 4 февраля.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям лишь подтвердили информацию о проведении процесса над Оруджевым. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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