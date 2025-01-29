RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:16, 29 января 2025

Силовики задержали подругу Сулеймановой на пикете

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция задержала Елену Патяеву во время ее одиночного пикета в Санкт-Петербурге с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Поводом для задержания названо нарушение антиковидных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", Елена Патяева на одиночном пикете в Санкт-Петербурге заявила сегодня, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется. 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

После почти трех часов пикетирования на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге к Лене Патяевой подошли полицейские. Сначала они провели с ней беседу, уточнили причину акции. Потом отошли и встали неподалёку. Ещё через некоторое время активистка была задержана за нарушение антиковидных ограничений. Сейчас она находится в 74-м отделе полиции Красносельского РУВД, сообщила Патяева корреспонденту "Кавказского узла".

Патяева уточнила, что протокол в отношении неё пока не составлен. "Просто пока сижу", - пояснила она.

Напомним, в августе 2024 года Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков, которые задержали Сулейманову. Эти силовики допустили отправку девушки в Чечню вопреки ее словам о грозящей ей расправе, заявила Патяева. Однако ее обращение было передано в Чечню. Результатом передачи в Чечню жалобы Патяевой может стать отписка или имитация расследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
16:32, 29 января 2025
Продлен срок ареста Заремы Мусаевой
Лена Патяева, подруга Седы Сулеймановой. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Sota от 08.04.24, https://t.me/sotaproject/78934
14:22, 29 января 2025
Подруга Сулеймановой на пикете заявила о бездействии следствия
Флаги России и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
06:30, 29 января 2025
Посла России пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении лайнера AZAL
Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
00:35, 29 января 2025
Озвучены детали нового дела против сдавшегося участника чеченского подполья Япова
Дома для переселенцев, фото: Дирекция строящихся объектов "Новострой"
21:44, 28 января 2025
Жители Новолакского района добиваются в суде права на жилье
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Выборы в Азербайджане. Сентябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 января 2025, 12:01
Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
29 января 2025, 10:15
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани

Общественный транспорт в Ереване. Фото: https://www.aysor.am
28 января 2025, 19:28
Власти Еревана отказались от трехкратного повышения тарифов на транспорт

Эльшан Керимов. Фото с личной страницы в соцсети Facebook (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
28 января 2025, 15:12
Эльшан Керимов приговорен в Баку к шести годам колонии

Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Показать больше