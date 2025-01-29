Силовики задержали подругу Сулеймановой на пикете

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Полиция задержала Елену Патяеву во время ее одиночного пикета в Санкт-Петербурге с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Поводом для задержания названо нарушение антиковидных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", Елена Патяева на одиночном пикете в Санкт-Петербурге заявила сегодня, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется. 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

После почти трех часов пикетирования на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге к Лене Патяевой подошли полицейские. Сначала они провели с ней беседу, уточнили причину акции. Потом отошли и встали неподалёку. Ещё через некоторое время активистка была задержана за нарушение антиковидных ограничений. Сейчас она находится в 74-м отделе полиции Красносельского РУВД, сообщила Патяева корреспонденту "Кавказского узла".

Патяева уточнила, что протокол в отношении неё пока не составлен. "Просто пока сижу", - пояснила она.

Напомним, в августе 2024 года Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков, которые задержали Сулейманову. Эти силовики допустили отправку девушки в Чечню вопреки ее словам о грозящей ей расправе, заявила Патяева. Однако ее обращение было передано в Чечню. Результатом передачи в Чечню жалобы Патяевой может стать отписка или имитация расследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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