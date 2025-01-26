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21:50, 26 января 2025

Очередь из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 445 транспортных средств ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", 4 января очередь у пункта досмотра перед Крымским мостом со стороны Тамани составляла 246 машин.

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани начала скапливаться сегодня с 13.00 мск, когда в очереди находились 35 машин. К 21.00 мск очередь выросла до 445 автомобилей, сообщает в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около двух часов, - говорится в публикации. - Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет".

Напомним, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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Автор: "Кавказский узел"

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