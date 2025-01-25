Сторонники евроинтеграции провели марши в Тбилиси и Батуми

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Несколько маршей прошли в Тбилиси на 59-й день непрерывных протестов против приостановки евроинтеграции. Участники акции в Батуми, организованной "Единым национальным движением", потребовали освободить Михаила Саакашвили и арестованных участников проевропейских акций.

Как писал "Кавказский узел", студенты и преподаватели двух вузов провели сегодня шествие по улицам Тбилиси с требованием освободить задержанных на акциях протеста.

У здания парламента Грузии сегодня вечером возобновилась акция протеста, ее участники перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели. К акции присоединились участники нескольких маршей, начавшихся в столице - марша жителей Сабуртало, марша психологов, марша имени <поэта> Михи Хелашвили, а также участники акции, прошедшей у здания Общественного вещателя, также прошел марш жителей Грузии, недовольных повышением цен, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

На 59-й день непрерывных протестов участники протеста по-прежнему требуют назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе акций, говорится в публикации.

Полиция в начале акции пыталась помешать протестующим перекрыть движение на проспекте Руставели, сообщил Telegram-канал Tbilisi life.

В Батуми сегодня прошла акция с требованием освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, ее организовало аджарское отделение "Национального движения".

После возвращения в Грузию бывший президент Михаил Саакашвили был арестован, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет — по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. В марте 2024 года оппозиционеры передали президенту Грузии более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

Сторонники Саакашвили собрались у морского порта. Именно здесь проходила часть инаугурационных мероприятий, когда ровно 21 год назад Саакашвили впервые вступал в должность президента, проинформировало агентство "Новости Грузии".

Собравшиеся также требовали освобождения журналистки Мзии Амаглобели и других арестованных участников недавних протестов. От морского вокзала они направились к зданию правительства Аджарии, где присоединились к традиционной общей вечерней протестной акции, говорится в публикации.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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