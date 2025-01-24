Марши в поддержку политзаключенных прошли в Тбилиси и Батуми

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В Тбилиси и Батуми состоялись марши в поддержку журналистки Мзии Амаглобели и арестованных по уголовным статьям участников акций.

Как писал "Кавказский узел", на акции 23 января участники потребовали освободить врача Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе заявил, что наркотики ему подбросили. Также прошла массовая акция в защиту актера Нового театра в Тбилиси Андро Чичинадзе. Участники акции потребовали освободить "узников режима" и анонсировали акции в регионах. По окончании акции ее участники направились к парламенту Грузии.

Сегодня в Тбилиси прошли несколько акций в поддержку арестованных за участие в протестах.

От здания Нового театра на проспекта Агмашенебели стартовало шествие в поддержку актера Андро Чичинадзе. На площади Марджанишвили собрались поддержать арестованных Георгия Ахобадзе и Сабу Схвитаридзе. От офиса Хартии журналистской этики стартовало шествие в поддержку основателя "Нетгазети" и Батумелеби" Мзии Амаглобели. Участники все акций объединились у парламента Грузии. Они заявили, что с сегодняшнего дня в знак солидарности с узниками совести и требованиями их освобождения каждую пятницу будут проводиться марши в разных городах Грузии.

"Я горжусь своими коллегами, которые неустанно требуют справедливости", - сказала участница одного из шествий режиссер Лана Гогоберидзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Люди стоят на Руставели уже 58 дней и у каждого единые для всех требования - отпустить узников совести и провести справедливые выборы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Тея Цицкишвили.

"Поддержка народа очень важна для политзаключенных, да и для нас, членов их семей", - заявила сестра одного из арестованных, Мате Девидзе, в эфире телекомпании "Пирвели".

Певец Паата Бурчуладзе считает, что регулярные акции протеста уже дали некоторые результаты - высокопоставленные чиновники "Мечты" попали под санкции. По словам артиста, действия дали понять, что люди не собираются сдаваться.

"За эти два месяца многое изменилось. Люди приходят на митинг осознанно, это не спонтанное выступление. Весь мир услышал, что мы хотим быть в Европе и что мы европейская нация. Наша сила в единстве, никто не может нам помешать. Эта система очень быстро рухнет, они уже бегут с этого корабля. Поэтому, если мы останемся вместе, наша победа очень близка", - привела его слова телекомпания.

В Батуми также прошел марш протеста. Участники акции вышли на улицы с плакатами «Свободу узникам совести», «Свободу Мзии Амаглобели».

Сегодня утром в общественном транспорте Тбилиси из динамиков стали звучать гимны Грузии и Евросоюза, цитаты грузинских политиков, в частности первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, вероятно, произошла кибератака на платежные автоматы автобусов и маршруток, подробности которой установит следствие. МВД отчиталось о расследовании по статье 284 УК, подразумевающей незаконное проникновение в компьютерную систему.

Журналист Галина Петриашвили сказала корреспонденту "Кавказского узла" что Грузинские протесты отличаются не только длительностью, но и креативностью.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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