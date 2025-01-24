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12:17, 24 января 2025

Дело об избиении незрячей девушки начато в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Женщина, подозреваемая в нападении на незрячую девушку с собакой-поводырем, проходит по делу о хулиганстве.

Поводом для возбуждения дела стало распространенное в соцсетях видео конфликта между женщиной и незрячей девушкой, которая шла по улице в Анапе с собакой-поводырем. На кадрах видео женщина оскорбляет девушку и бьет ее по лицу поводком с металлической пряжкой. Пострадавшей помогли очевидцы, сообщили следователи.

В результате инцидента возбуждено дело о хулиганстве (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 21 января, когда студентка с нарушением зрения шла на учебу в сопровождении собаки-поводыря. Несколько месяцев назад она получила в дар от организации шоколадного лабрадора по кличке Раффи. По словам девушки, на улице внезапно на них напал крупный пес без намордника и поводка. "Собака без намордника выбежала и укусила моего лабрадора. Я обратилась к хозяйке с просьбой соблюдать правила выгула животных, но в ответ женщина начала агрессивно себя вести", - цитирует пострадавшую агентство "93.ru".

Девушка рассказала, что стала снимать происходящее на видео, и нападавшая несколько раз ударила ее по лицу поводком с металлической пряжкой, который держала в руках. "Я держала свою собаку и просто физически не могла дать отпор. После этого у меня на лице остались ссадины и ушиб", - утверждает пострадавшая.

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Автор: "Кавказский узел"

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