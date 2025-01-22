Верующая из Черкесска приговорена к условному сроку

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Суд приговорил Свидетельницу Иеговы* из Черкесска Римму Попову к условному сроку, признав ее виновной в деятельности экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель попросил суд приговорить Свидетельницу Иеговы* Римму Попову из Черкесска к 4,5 года колонии общего режима. Она была обвинена в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) и склонении к такой деятельности (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ).

Суд в Черкесске признал Римму Попову виновной по обеим статьям УК РФ и приговорил к 4,5 года лишения свободы условно. Осужденная рассказала, что "перенесла инфаркт от переживаний", сообщил 21 января правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Напомним, силовики сообщили о задержании 55-летней Риммы Поповой в октябре 2023 года. Правозащитники признали ее политзаключенной.

По версии следствия, женщина беседовала с другими людьми, пытаясь их убедить в необходимости принятия религии Свидетелей Иеговы*, а также пропагандируя ее превосходство над остальными. Также следствие считает, что Попова организовывала собрания и богослужения, на которых в том числе проводила занятия по изучению религиозной деятельности и литературы. Согласно материалам дела, жительнице Черкесска удалось склонить знакомую к участию в запрещенной организации.

В апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.