Обвинение запросило для верующей из Черкесска реальный срок

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Госообвинитель попросил приговорить Свидетельницу Иеговы* Римму Попову из Черкесска к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября силовики сообщили о задержании 55-летней Свидетельницы Иеговы* из Черкесска в рамках уголовного дела об участии в деятельности и вербовке в религиозную организацию. Она была помещена под домашний арест. В 2023 году Римма Попова была признана политзаключенной.

Обвинение запросило четыре с половиной года колонии общего режима для Свидетельницы Иеговы* Риммы Поповой из Черкесска, пишет 20 января "ОВД-Инфо"**.

Изначально суд поместил Попову под домашний арест, однако затем меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Ей запрещено выходить из дома с 21.00 до 06.00, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. В декабре 2023 года Попова перенесли инфаркт.

Поповой вменяется участие в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) и склонение к такой деятельности (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ).

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

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