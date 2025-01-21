Ростовская область подверглась атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили минувшей ночью 12 беспилотников в Шолоховском и Чертковском районах.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили в Ростовской области 12 беспилотников.

Дроны были запущены со стороны Украины, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Беспилотники сбиты на севере Ростовской области – в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь .

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 января в Миллеровском и Тарасовском районах сегодня ночью военные обезвредили 14 дронов, 11 января в результате атаки дрона пострадал житель села Чалтырь, 10 января в двух селах Ростовской области после атаки дронов произошли пожары.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.