Водолазы обнаружили пласты мазута на дне моря близ Анапы

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Четыре пятна мазута обнаружены у пирсов вдоль пляжей Анапы, мазут слоем в несколько сантиметров лежит на глубине около трех метров.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах Анапы просеивают песок, хотя в других местах лежат пласты мазута, пожаловалась волонтер. Оперштаб отчитался, что новых выбросов мазута не было, а поэтому на пляжах, закрепленных за муниципалитетами, ведется очистка песка. Бывшие моряки и экологи указали, что ликвидация разлива мазута неэффективна, спустя месяц не откачан мазут даже из севшего на мель танкера. Непонятно, на что тратятся средства, большинство проблем решается руками волонтеров. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 м. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. 16 января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы Кубань-СПАС, которые подтвердили наличие нефтепродуктов. Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили четыре таких участка под пирсами. 16 января водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Толщина там пара сантиметров. <...> Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать и лепить", - приводятся в сообщении в Telegram-канале оперштаба слова спасателя Александра Фетчинкова.

Оперштаб также отчитался, что сегодня водолазы попробовали собирать мазут при помощи сетей. За 30 минут на дне моря сеть вобрала в себя около пяти килограммов мазута, говорится в другом сообщении.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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