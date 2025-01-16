Волонтеры указали на нерациональную очистку берега близ Анапы

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На пляжах Анапы просеивают песок, хотя в других местах лежат пласты мазута, пожаловалась волонтер. Оперштаб отчитался, что новых выбросов мазута не было, а поэтому на пляжах, закрепленных за муниципалитетами, ведется очистка песка.

Как писал "Кавказский узел", ликвидация разлива мазута неэффективна, спустя месяц не откачан мазут даже из севшего на мель танкера. Непонятно, на что тратятся средства, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий. Три человека были госпитализированы после очистки берега от мазута, 142 получили помощь амбулаторно. Умерший студент индустриального техникума Анапы не принимал участия в уборке мазута, заявили власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Волонтеры посетовали, что их труд используется на пляжах, хотя в других местах буквально залежи мазута. Одну из таких историй в своем Telegram-канале Юрий Озаровский, на который подписаны 43 850 человек. "Когда привозят группу людей на пляжи, не важно волонтёры они или нет, то, как правило привозят на те участки, где мазута в большом количестве нет, а надо просеивать песок. Пласты мазута есть, только там где ещё не убирали, а туда людей не везут", - рассказала девушка-волонтер, историю которой разместил Озаровский.

По ее словам, ее дважды отвозили просеивать песок на пляж на косе, а когда она ушла в сторону от пляжа, "увидела действительно толщи мазута, на пляже при этом работали представители учреждений и администрации одного из районов.

Эта публикация набрала к 15.00 16 комментариев. "Надо главных выбирать среди волонтёров. Это будут как бы ведущие звенья. И им разговаривать с главными от группы людей организованных предприятиями, объясняя ситуацию. Иначе можем дойти до того , что приезжающие люди от организаций , будут докладывать начальству , что мазута нет", - отметила в частности, Елена.

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня, что говых выбросов мазута на закрепленных за муниципалитетами участках пляжей Анапы и Темрюкского района 16 января не обнаружили

"Мониторинг береговой полосы команды 41 муниципалитета Краснодарского края проводят ежедневно рано утром. В случае обнаружения повторных выбросов нефтепродуктов к их уборке приступают в первую очередь. Утром 16 января новых фрагментов мазута на закрепленных за районами участках пляжей Анапы и Темрюкского района не выявили. Основную работу по очистке береговой полосы от нефтепродуктов представители муниципалитетов завершили. Сейчас проводится деликатная уборка пляжей. Песок просеивают, чтобы собрать застывшие капли мазута", - указано в сообщении.

Администрация Темрюкского района отчиталась сегодня об уборке на пляже в районе пос. Артющенко

"Береговая полоса здесь узкая и безопасно работать можно лишь в условиях штиля. В уборке мазута задействовано более 120 человек, это сотрудники сельских администраций, муниципальных учреждений, хозяйствующих субъектов района, специальных служб, волонтеры", - указано в сообщении администрации.

Как следует из приложенных к публикации фото, уборка здесь ведется лопатами, песок с мазутом собирают в мешки.

Пресс-секретарь президента России подтвердил, что испарения мазута способны наносить вред здоровью волонтеров.

"Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определённые заболевания, противопоказано дышать такими испарениями, и поэтому, конечно, те, кто там самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться", - процитировал сегодня слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".

По его словам, о случаях ухудшения здоровья волонтеров известно "правительственной комиссии, которая была создана, Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту", - сказал Песков.

"При этом очень важно, чтобы волонтёры плотно координировали свою работу с правительственной комиссией", - добавил он.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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