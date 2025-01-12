Три человека убиты в Сухуме в результате перестрелки

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Житель Сухума Аслан Дочия заподозрен в убийстве троих людей во время перестрелки, по данным источников, он является сотрудником мэрии.

По данным МВД Абхазии, 11 января в Сухуме около 14.00 произошла перестрелка, в результате которой трое местных жителей были госпитализированы с огнестрельными ранениями, один стрелявший скрылся.

Позже он был задержан, сообщило ведомство 11 января на своем сайте.

Инцидент произошел в кафе "Бисквит". В начале возник конфликт, затем произошла перестрелка. В результате погибли 38-летний Нарсоу Жиба, 36-летний Ешсоу Жиба и 43-летний Квициния Лашарела. Подозреваемый, 41-летний Аслан Дочия, задержан, у него изъято орудие преступления, сообщила на своем сайте прокуратура Абхазии.

По данным источников в правоохранительных органах, Аслан Дочия является начальником правового отдела администрации Сухума, отметило в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Информагентство опубликовало видео, на котором показана перестрелка. На кадрах показано кафе из которого вышел мужчина и направился к автомобилю. Когда он подошел к машине, то в этот момент к кафе подъехал еще один автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Также в этот же самый момент из кафе вышел еще один мужчина.

Мужчина, который вышел первым из кафе и стоял около автомобиля, открыл огонь из пистолета. Он сделал пять выстрелов. Другие мужчины стали разбегаться, стрелок после этого сделал еще несколько выстрелов.

Далее из кафе вышел еще один человек и также открыл огонь из огнестрельного оружия. Затем он зашел в кафе. Далее один из мужчин, который находился снаружи, сел в машину и уехал, а другой остался на улице. Он постоял на улице около минуты, а затем зашел в кафе. Спустя около половины минуты он вышел из кафе и с ним вышли еще двое мужчин. Далее из кафе стали выходить люди, подъехала "скорая помощь". На этом видео заканчивается.

Инцидент вызвал в Абхазии широкий резонанс. В связи с перестрелкой исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба провел совещание с руководителями правоохранительных структур, а кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба отменил встречу с избирателями в посёлке Дранде, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная газета".

"Кавказский узел" также писал, что 19 декабря 2024 года депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря 2024 года парламент Абхазии лишил неприкосновенности Харазия, Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. 30 декабря 2024 года депутаты парламента Абхазии дали согласие на обыски у Адгура Харазия.

Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета на майнинг.

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