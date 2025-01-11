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12:03, 11 января 2025

Защита Гасымова указала на различия в показаниях Алиева

Фазиль Гасымов, фото: MEYDAN.TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На судебном процессе по делу обвиняемого в фальшивомонетничестве азербайджанского экономиста Фазиля Гасымова его защита указала, что второй обвиняемый Анар Алиев дал разные показания во время суда и во время следствия.

Как информировал "Кавказский узел", политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 года и обвинен в контрабанде валюты и призывах к экстремизму. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест. Защита неоднократно заявляла о необходимости лечения ученого за рубежном из-за ухудшения здоровья в заключении, но суд запретил ему покидать Азербайджан.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. Дело Гасымова выделено в отдельное производство из дела Ибадоглу. Вместе с тем в деле Гасымова есть еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. Ранее следствие официально заявляло, что Ибадоглу задержан на основе показаний Алиева.

9 и 10 января суд продолжил рассмотрение дела Фазиля Гасымова. Анар Алиев, который вместе с Ибадоглу и Гасымовым обвинен в фальшивомонетничестве, заявил в своих показаниях, что Ибадоглу передал ему поддельные иностранные банкноты, и что Алиев не знал о том, что они фальшивые.

9 января он заявил, что не считает себя виновным по этому эпизоду, так как не знал о том, что часть иностранных банкнот, которые он получил от Ибадоглу, были поддельными. Однако Алиев признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия. "Я нашел пистолет несколько лет назад. Держал его у себя дома. Взял пистолет, чтобы спрятать в другом месте. По дороге меня задержали полицейские. Они отвезли меня в отделение полиции, обыскали и забрали оружие", – сказал Алиев.

Отвечая на вопросы адвокатов, он рассказал, что встречался с Ибадоглу лично и посредством видеоконференции в WhatsApp*. "Примерно за две недели до моего ареста была видеоконференция через WhatsApp*. Позже к звонку присоединился еще один человек по имени Фазиль. Как я сказал на прошлом судебном заседании, тот кто сидит на скамье подсудимых, это не тот Фазиль, которого я видел. Через неделю после этой онлайн-встречи мы встретились с Губадом на парковке перед мечетью имама Хусейна. Он дал мне доллары там. Когда мой дом обыскали, я выдал деньги полиции", – сказал Алиев.

После завершения допроса Анара Алиева, судья предложил Фазилю Гасымову дать показания. Гасымов представил суду несколько фотографий. "Эта фотографии, которые я снял до ареста (показал свои собственные фотографии). Я показал их Анару в СИЗО. Он сказал, что человека, с которым он разговаривал на видео, нет на них", – пояснил Гасымов.

Суд отказался удовлетворить ходатайство Гасымова включить эпизод с фотографиями в протокол, сославшись на то, что фотографии не имеют отношения к делу.

10 января судебный процесс продолжился. Сторона защиты и прокурор задали вопросы Анару Алиеву. Защита указала на несоответствия в показаниях, которые Алиев дал на суде и во время следствия. Судья удовлетворил ходатайство защиты о выяснении этого несоответствия. Анар Алиев объяснил, что не хотел во время следствия озвучивать информацию о некоторых деталях, и что затем решил раскрыть их.

В показаниях Алиев заявил о том, что получил от Ибадоглу фальшивые деньги. При этом Алиев отказался отвечать на вопросы Фазиля Гасымова и Губада Ибадоглу объяснив отказ тем, что эти вопросы ранее ему уже задавались и потому являются повторными.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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