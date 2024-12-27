Обвиняемый по делу о фальшивых деньгах не опознал Фазиля Гасымова

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Анар Алиев, обвиняемый в фальшивомонетничестве организованной группой наряду с ученым Губадом Ибадоглу и экономистом Фазилем Гасымовым, заявил, что впервые увидел Гасымова лишь в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. Дело Гасымова выделено в отдельное производство из дела Ибадоглу. Вместе с тем в деле Гасымова есть еще один обвиняемый - Анар Алиев, который дал показания против Гасымова.

Ранее следствие официально заявляло, что Губад Ибадоглу задержан на основе показаний Анара Алиева. Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и арестован по обвинению в изготовлении, приобретении или продаже поддельных денег организованной группой, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Позднее ему было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. 17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест.

26 декабря суд в Баку провел заседание по делу Фазиля Гасымова и Анара Алиева. Алиев заявил суду, что не согласен с предъявленным ему обвинением в мошенничестве с деньгами, но признаёт хранение огнестрельного оружия. "Подтверждаю свои показания в ходе предварительного следствия. Я встречался с Губадом Ибадоглу, брал у него деньги. А Фазиля Гасымова впервые увидел в этом суде… Что касается оружия, то оно было моим", - заявил Анар Алиев, слова которого перевел на русский яызк корреспондент "Кавказского узла".

Отвечая на вопрос гособвинителя, Алиев сказал, что с Губадом Ибадоглу его познакомил много лет назад другой человек, с которым позже они не встречались. В июле 2023 года, по словам Алиева, он сам позвонил Ибадоглу и сказал, что хочет встретиться. "Мы встретились в кафе. Я сказал ему, что я безработный, и попросил помочь найти мне работу. Он сказал, что уже вернулся в Азербайджан, строит здесь компанию и даст мне работу", - рассказал подсудимый.

По его словам, на второй встрече Губад Ибадоглу вручил ему деньги, поручил найти людей, окончивших Кавказский университет, и направить их к Ибадоглу, чтобы тот нанял их в свою компанию, которая начнет работу в сентябре-октябре. "Дал мне 11 тысяч долларов и сказал, что платит мне по 200 долларов за каждого нанятого сотрудника. Поручил распоряжаться этими средствами и обещал финансировать снова в будущем. Но мы искали и не нашли требуемых людей", - рассказал Анар Алиев.

Он сообщил суду, что выдал по 500 долларов каждому из двух человек, которых привлек на работу, три тысячи долларов потратил на собственные нужды, а остальные семь тысяч спрятал дома. Из тысячи долларов, предоставленных в другой раз, 400 долларов были при Алиеве, когда его задержала полиция, а остальные 600 долларов были дома, "в середине книги, которую дал Губад Ибадоглу". Алиев также заявил, что не знал о том, что деньги фальшивые.

Этого человека я впервые вижу здесь. Тот Фазиль был не таким

На вопрос прокурора о Фазиле Гасымове Анар Алиев ответил, что с человеком по имени Фазиль его познакомил Губад Ибадоглу. "Однажды он провел конференцию в WhatsApp*, к нему присоединился человек по имени Фазиль. Губад дал мне поручение, чтобы, когда он сам не в Азербайджане, я мог позвонить Фазилю по любому вопросу и просить о помощи. Но этого человека [Фазиля Гасымова] я впервые вижу здесь. Тот Фазиль был не таким, он был брюнетом и толстым", - заявил подсудимый.

Также он коротко рассказал об эпизоде с хранением оружия, пояснив, что нашел пистолет марки "ТТ" в 2000 году и не сдал его в полицию, а хранил у себя.

Адвокат Фазиля Гасымова Фуад Агаев заявил, что Алиев пять раз менял показания на предварительном следствии, и в настоящее время неизвестно, какие из них он подтвердил в суде. Следующее заседание намечено на 9 января, предполагается, что на нем обвиняемый Алиев ответит на вопросы адвокатов.

Ранее, 16 декабря, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям Фуад Агаев подал ходатайство о немедленном освобождении Фазиля Гасымова, но судья не удовлетворил ходатайство.

Затем Фазиль Гасымов подал ходатайство о прохождении обследования немецкими врачами в одном из частных медицинских учреждений Баку из-за проблем со здоровьем. Это ходатайство также не было удовлетворено, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 22 ноября Фазиль Гасымов пожаловался брату, что сотрудники медсанчасти силой вывели его из комнаты для телефонных переговоров, а также попытались обрить его наголо и не оказали медпомощь. По словам брата, Фазиль Гасымов 165 суток отказывается от пищи, предлагаемой в СИЗО, но ест мед и йогурт, присылаемые из дома.

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