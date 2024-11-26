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14:46, 26 ноября 2024

Фазиль Гасымов пожаловался на насилие в медсанчасти

Фазиль Гасымов, фото: MEYDAN.TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники медсанчасти бакинского СИЗО силой вывели Фазиля Гасымова из комнаты для телефонных переговоров, а также попытались обрить его наголо и не оказали медпомощь. После того как Гасымов рассказал о случившемся брату, арестованного перевели в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября родственник сообщил, что Фазиль Гасымов, продолжающий голодовку 136-е сутки, истощен и не может спать из-за болей. 1 ноября Гасымов пожаловался родственникам, что от него требуют отказаться от адвоката. 6 ноября, на 146-е сутки голодовки Фазиль Гасымов пригрозил отказаться и от воды, если не будет прекращено его уголовное преследование.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования.

На подследственного ученого-экономиста, заключенного Следственного изолятора в Баку Фазиля Гасымова вновь оказано сильное давление, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат обвиняемого Назим Гасымов.

По его словам, это произошло, когда Гасымов разговаривал по телефону с семьей, но связь прервалась. "Гасымов потребовал восстановить связь. Тогда сотрудники изолятора насильно вывели Гасымова из комнаты для телефонных разговоров в медико-санитарной части изолятора, порвав его куртку, и волоча по полу, бросили в камеру. Утром сотрудник изолятора увел Гасымова в комнату для встреч с адвокатами и там, связав ему руки и ноги, пытался постричь волосы наголо. Фазиль закричал, тогда в комнату пришли заключенные и другие охранники. От крика из носа Фазиля пошла кровь. Не оказав ему помощь, Гасымова вернули в камеру. Фазиль попросил вызвать врача, так как кровь из носа продолжала сочиться. Но врач не пришел и кровотечение не задокументировано", - сообщил Назим Гасымов.

Он отметил, что брат рассказал ему об этом в ходе свидания 22 ноября. По его словам, встреча происходила в присутствии заместителя начальника Пенитенциарной службы, который пытался помещать Гасымову общаться с братом, но Фазиль рассказал на встрече все, что с ним случилось, добавил Назим Гасымов.

23 ноября у Гасымова отняли написанные им ходатайства, и применяя силу, увезли из медико-санитарной части в Следственный изолятор.
По словам брата, Фазиль Гасымов 165-е сутки отказывается от пищи. Он принимает только жидкости, иногда мед и в последнее время ест йогурт, присылаемый из дома. "Брат не ест из боязни быть снова отравленным психотропными веществами для потери воли, чтобы опять следователи получали от него угодные им показания", - добавил Назим Гасымов.

В Пенитенциарной службе заявляют о строгом соблюдении всех прав заключенных и врачебном контроле состояния здоровья содержащихся в изоляторе.

Напомним, 10 октября Фазиль Гасымов сообщил в суде, что подвергается моральным и физическим издевательствам в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Также он пожаловался, что охрана не позволяет ему общаться с адвокатами без свидетелей. Представитель Пенитенциарной службы возразил тогда, что права Фазиля Гасымова соблюдаются, а давления на него со стороны персонала изолятора и заключенных нет.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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