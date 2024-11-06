Фазиль Гасымов пригрозил сухой голодовкой

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Арестованный в Азербайджане экономист Фазиль Гасымов, продолжающий голодовку 146 суток, пригрозил отказаться и от воды, если не будет прекращено его уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября родственник сообщил, что Фазиль Гасымов, продолжающий голодовку 136-е сутки, истощен и не может спать из-за болей. 1 ноября Гасымов пожаловался родственникам, что от него требуют отказаться от адвоката.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования.

На 146-е сутки голодовки, 5 ноября, Фазиль Гасымов в телефонном разговоре с близкими сообщил о намерении перейти на сухую голодовку, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" родственник арестованного.

"Неделями оставался в силе запрет на телефонные разговоры Фазиля с семьей. Пятого ноября адвокат Ровшана Рагимли обратилась в аппарат омбудсмена, после этого Фазиль позвонил домой, сказал, что здоровье в тяжелом состоянии. Добавил, что если судья […] не выполнит его обращение о прекращении незаконного уголовного дела, он перейдет на сухую голодовку", - сообщил он.

Напомним, 10 октября Фазиль Гасымов сообщил в суде, что подвергается моральным и физическим издевательствам в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Также он пожаловался, что охрана не позволяет ему общаться с адвокатами без свидетелей.

Представитель Пенитенциарной службы возразил, что права Фазиля Гасымова соблюдаются, а давления на него со стороны персонала изолятора и заключенных нет.

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