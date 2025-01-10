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17:04, 10 января 2025

ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан до конца января должен предоставить подробную информацию об армянских пленных, содержащихся под стражей.

Как писал "Кавказский узел", по официальным данным, в Азербайджане находятся 23 пленных гражданина армянской национальности. Семь пленных из Нагорного Карабаха, которые находятся в Азербайджане, уже осуждены, 16 человек ожидают суда. Бывшие карабахские руководители обвинены в особо тяжких преступлениях.

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить подробную информацию об армянских пленных, содержащихся в бакинских тюрьмах, сообщил сегодня представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Информация об армянских пленных в бакинских тюрьмах должна быть предоставлена Азербайджаном до конца января 2025 года.

По словам Киракосяна, помимо ЕСПЧ иски по вопросу пленных, "которые обвиняются по сфабрикованным делам", были поданы и в Международный суд  ООН. Эти иски касаются незаконных судебных процессов и незаконного лишения свободы содержащихся в Баку лиц.

Напомним, что  после войны 2020 года без вести пропавшими считаются 195 человек, из которых 175 - военнослужащие, 20 - мирных жителей. Представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявляет о 80 насильственно исчезнувших, однако, по ее словам, Баку отказывается предоставлять о них какую-либо информацию.

Международный Красный Крест в последний раз посетил армянских пленных в Баку в начале декабря. По словам руководителя программ по коммуникациям армянского офиса Красного Креста Зары Аматуни, им были переданы личные вещи и была создана возможность связаться с родными.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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