ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных

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Азербайджан до конца января должен предоставить подробную информацию об армянских пленных, содержащихся под стражей.

Как писал "Кавказский узел", по официальным данным, в Азербайджане находятся 23 пленных гражданина армянской национальности. Семь пленных из Нагорного Карабаха, которые находятся в Азербайджане, уже осуждены, 16 человек ожидают суда. Бывшие карабахские руководители обвинены в особо тяжких преступлениях.

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить подробную информацию об армянских пленных, содержащихся в бакинских тюрьмах, сообщил сегодня представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Информация об армянских пленных в бакинских тюрьмах должна быть предоставлена Азербайджаном до конца января 2025 года.

По словам Киракосяна, помимо ЕСПЧ иски по вопросу пленных, "которые обвиняются по сфабрикованным делам", были поданы и в Международный суд ООН. Эти иски касаются незаконных судебных процессов и незаконного лишения свободы содержащихся в Баку лиц.

Напомним, что после войны 2020 года без вести пропавшими считаются 195 человек, из которых 175 - военнослужащие, 20 - мирных жителей. Представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявляет о 80 насильственно исчезнувших, однако, по ее словам, Баку отказывается предоставлять о них какую-либо информацию.

Международный Красный Крест в последний раз посетил армянских пленных в Баку в начале декабря. По словам руководителя программ по коммуникациям армянского офиса Красного Креста Зары Аматуни, им были переданы личные вещи и была создана возможность связаться с родными.

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