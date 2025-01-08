Правозащитница оценила предъявленные бывшему карабахскому руководству обвинения

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По официальным данным, в Азербайджане находятся 23 пленных гражданина армянской национальности. Семь пленных из Нагорного Карабаха, которые находятся в Азербайджане, уже осуждены, 16 человек ожидают суда. Бывшие карабахские руководители обвинены в особо тяжких преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд.

Обвинения, выдвинутые против бывшего руководства Нагорного Карабаха, крайне серьезны и варьируются от незаконного пересечения границы до терроризма, напомнила 7 января корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра международного и сравнительного права, представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

По ее словам, параллельно будут проводиться различные процедуры, судебные процессы начаты не только в отношении Рубена Варданяна и Араика Арутюняна, но и других бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха.

Саакян напомнила, что пять из 23 лиц связаны с войной 2020 года, их судебные дела уже завершены. "Мы имели два инцидента, связанные с блокировкой Лачинского коридора, и эти лица также осуждены. В итоге судебные процессы по семи лицам завершены, а предстоящие судебные процессы будут касаться остальных 16 лиц", - отметила она.

Правозащитница добавила, что есть информация, что дело пожилого карабахца, попавшего в плен в ходе боевых действий, может быть выделено в отдельное производство. "Из-за возраста азербайджанская сторона предъявляет обвинения, искусственно связывая их с так называемыми "событиями в Ходжалы", - сказала Саакян.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Тем не менее, отметила она, ключевое внимание сосредоточено именно на бывшем руководстве Нагорного Карабаха, против которого выдвинуты особо тяжкие обвинения, включая незаконное пересечение границы и терроризм.

В эфире Alpha News Сирануш Саакян заявила, что точное количество пленных, которые содержатся в Азербайджане, неизвестно, так как Баку часто предоставляет не соответствующие действительности данные. "В январе-феврале 2021 года Азербайджан отрицал тот факт, что некоторые армяне были взяты в плен. Однако в конце февраля мы получили подтверждение о новых пленных, после возвращения которых было обосновано, что они были в плену еще с октября, а в ноябре находились под контролем органов национальной безопасности", - отметила она.

По ее словам, по итогам войны 2020 года было задокументировано 80 случаев пленения армян. "Все эти случаи были подтверждены во время или в течение короткого периода после задержания. Мы располагали информацией о том, что они живы, но на данный момент мы не можем утверждать, что они выжили за это время или, возможно, были убиты. Судьба этих 80 человек остается неизвестной", - отметила правозащитница.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в политике, "которая негативно влияет на ситуацию с армянскими заложниками в Баку".

В комментарии журналистам Даниелян отметил, что Пашинян не только предпочитает молчать о представителях военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заключенных в Баку, но и выступает "с антинациональными, антиармянскими и аморальными заявлениями, в результате чего объёмы уголовных дел армянских пленных только разрастаются".

"Неслучайно из Баку прозвучали отклики на заявление Пашиняна о том, что "Рубен Варданян еще должен ответить на вопрос, что он делал в Карабахе". На основании этих заявлений к возбужденным уголовным делам в отношении военно-политического руководства Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджан добавил новые обвинения", - отметил Даниелян.

Международный Красный Крест в последний раз посетил армянских пленных в Баку в начале декабря. По словам руководителя программ по коммуникациям армянского офиса Красного Креста Зары Аматуни, им были переданы личные вещи и была создана возможность связаться с родными.

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