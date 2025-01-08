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19:31, 8 января 2025

Грузия объявила траур по погибшим в Абхазии детям

Сгоревший дом, при пожаре в котором погибли пятеро детей. Скриншот фото "Апсны Медиа" от 06.01.25, https://t.me/apsnypress/16793.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Грузии объявило 9 января днем траура в связи с гибелью пяти детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.

Как писал  "Кавказский узел", 6 января было объявлено днем траура в Абхазии из-за гибели пяти детей во время пожара в Галском районе. Пятеро детей, погибшие в Галском районе Абхазии при пожаре, приехали из Грузии к бабушке на новогодние каникулы. Многие местные жители вынуждены использовать дровяные печи из-за проблемы с электроснабжением.

Ранее жители Абхазии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

В Грузии 9 января объявлено Днем траура по погибшим детям в Саберио (абхазское название - Папынырхуа - прим. "Кавказского узла") Гальского района Абхазии , сообщает пресс-служба правительства.

 "По решению правительства Грузии, 9 января объявлено Днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио оккупированного Гальского района, в результате которой погибли пятеро детей», - говорится в сообщении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта. 

В связи с Днем траура, согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе, на всех административных зданиях приспустят государственные флаги.

Правительство Грузии вновь выразило соболезнования семье и близким погибших детей.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2024 года и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря 2024 года Россия начала гуманитарные поставки электричества. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен.

Бесперебойная подача света в Абхазии продолжалась лишь трое суток – с 30 декабря 2024 года по 1 января. 2 января компания "Черноморэнерго" вернула график отключений электричества на четыре часа в сутки. С 23 декабря 2024 года компания подавала электричество по 20 часов в сутки, отключая электроэнергию на два часа в день и на два часа ночью. С 9 января срок отключений подачи электричества в дома жителей Абхазии будет увеличен с четырех до шести часов в сутки.

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Автор: Инна Кукуджанова

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