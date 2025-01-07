Режим ЧС введен в Таганроге после атаки беспилотников

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Власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации на территории домов, пострадавших во время атаки беспилотников 5 января. В городе работает комиссия, которая оценивает повреждения, нанесенные домам.

Как информировал "Кавказский узел", ночью 5 января в Миллеровском и Усть-Донецком районах Ростовской области была отражена атака беспилотников. Также после падения обломков дронов повреждения получили дома и автомобили в Таганроге и Неклиновском районе. Всего над регионом было обезврежено 37 беспилотников.

Глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации "в отношении домовладений, пострадавших в результате воздушной ночной атаки с 4 на 5 января", об этом сообщается 6 января в телеграм-канале администрации города.

В городе сформирована комиссия, которая уже осмотрела поврежденные дома и составила акты обследования. По итогам работы данной комиссии будет принято решение об оказании материальной помощи.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах было сбито четыре дрона, 1 января в Ростовской области военные обезвредили не менее семи беспилотников, 31 декабря два беспилотника были сбиты в Новошахтинске.

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