Вынужденная эмиграция омрачила карабахским беженцам праздник Богоявления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беженцы из Нагорного Карабаха посетили в Армении праздничные службы по случаю Богоявления, но признались, что праздничное настроение омрачено невозможностью вернуться в свои дома.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. В храмах Армянской апостольской церкви минувшей ночью прошли праздничные богослужения, участники которых помолились за мир.

Совместное празднование Рождества и Крещения связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято решение о раздельном праздновании Рождества и Крещения, говорится в справке на сайте "Богослов.ru". 6 января 2022 года прихожане храмов Армянской апостольской церкви назвали Богоявление семейным праздником.

Вечером 5 января литургию Сретения Рождества и Крещения возглавил руководитель Арцахской епархии ААЦ Вртанес Абрамян глава епархии Врданес Абрамян, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса епархии.

"В празднование чудесного рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, и помолиться Воплотившемуся Богу о нашей родине и нашем народе пришли не только беженцы из Арцаха (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), но и местные прихожане. Люди в основном молились о возвращении в свои дома и мире", - рассказал он.

В январе 2023 года жители Нагорного Карабаха отметили Богоявление в своих домах на фоне блокады Лачинского коридора, а в январе 2024 года – уже в качестве беженцев в Армении. Офис Арцахской епархии ААЦ начал работу в Ереване в июле 2024 года.

"Мы, арцахцы, верим, что вернемся на родину с Божьим благословением и нашими стараниями. Уже второе Рождество коренное население Арцаха отмечает в полном изгнании из своих домов и церквей. Мы продолжим поднимать вопросы о нашем праве на возвращение и свободу, требовать возвращения пленных и верить, что армянская молитва снова будет услышана в наших древних святых местах", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" карабахский общественный деятель Артак Бегларян.

Семья беженки Розы Саргсян из Мартунинского района состоит из четырех пенсионеров, четырех несовершеннолетних, в семье лишь один работоспособный. Они живут на съемной квартире. Женщина призналась, что "полностью отсутствует настроение что-то праздновать".

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей старше 18 лет. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. По мнению беженцев, после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

"Причин радоваться у нашей семьи нет. В основном из-за того, что прошел год, а мы все еще не вернулись в свои родные дома. Отсутствие собственного жилья, через три месяца прекратят социальную поддержку по программе "40+10 тысяч драмов". Удручающие мысли о нашем будущем сковывают наши действия, праздновать ничего не хочется. Новый год праздновали скромно, в семейном кругу, без изысканных блюд. А Рождество отметили, посетив литургии в церкви. Гостей не приглашали, сами никуда не ходили. Хотя звоним соседям, родным, и все говорим друг другу, что необходимо продолжать жить, не давать проблемам нас побеждать. Что необходимо верить на возвращение", - сказала Роза Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Молимся о мире без войн и потерь дорогих людей, о возвращении в свои дома

Беженец из Степанакерта Айк Арутюнян рассказал, что в новогоднюю ночь с однополчанами посетил ереванский воинский пантеон. "Как и в прошлом году, мы почтили память погибших друзей. Наше поколение прошло две войны, в 2020 и в 2023 годах. Погибших друзей много, больше, чем оставшихся в живых. В памятные дни те из нас, кто остались в живых, обязательно посещаем могилы погибших. Как правило, больше молчим, чем говорим. Вспоминаем довоенные счастливые годы в Арцахе, делимся мнениями о будущем Армении и как решать социальные проблемы наших семей на фоне безработицы. А потом все уходим в свои семьи. В моем окружении нет ребят, которые праздновали с размахом Новый год и Рождество. Все скромно, по-семейному. В Рождество посещаем церковь, а в семейном кругу с традиционными блюдами. Все как у нормальных людей – молимся о мире без войн и потерь дорогих людей, о возвращении в свои дома и достойную жизнь, и чтоб упокоились души погибших и мирных жертв", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

У всех взрослых в моем окружении на лицах я вижу только растерянность

Педагог Кристина Хачатрян из Степанакерта также отметила, что в этом году люди если и отмечали новый год и Рождество, то достаточно сдержанно. "В прошлом году люди были в стрессе из-за депортации и не до конца понимали ситуацию. В этом году я замечаю безысходность в их глазах от того, что надежда на возвращение угасает, что власти Армении создают новые испытания с новыми условиями - с гражданством и сложностями трудоустроиться, социальной стабильности не видят. Одним словом, у всех взрослых в моем окружении на лицах я вижу только растерянность", - сказала Хачатрян корреспонденту "Кавказского узла".

Беженка Назели Саркисян также отметила, что "из-за того, что надежда на возвращение уменьшается, но окончательно не угасает, а армянская власть не желает улучшать социальное положение беженцев, люди в растерянности, больше грусти в их лицах".

Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что новый год в ее семье встречали дома, по-семейному. «Но вот Рождество мы отмечали как истинные христиане. Так как моя семья является членами церковной общины церкви Св. Акопа в Степанакерте, решили объедениться с другими нашими братьсями и сестрами по общине, и вместе отметить Рождество по армянским традициям. Накануне, 5 января, сходили на литургию Сочельника. Принесли из церкви зажженные лампады и свечи, символы Вифлеемской звезды. А сегодня, 6 января, посетили Рождественскую Литургию и Святое Причастие в церкви в Ереване. Принесли домой освященную в церкви воду, чтоб использовать как целебное средство, излечивающий наши телесные и душевные недуги. После церковной службы более 10 членов нашей церковной общины собрались в доме одного из нас, чтобы угоститься блюдами, положенными по традиции в Рождество – это отварная рыба, рис, гата (сладкий пирог). Но очень важно, что мы пообщались, узнали, что наша церковная община не распалась, и посетовали, что церковь могла бы больше усилий вкладывать в консолидации карабахского общества», - сказала Саркисян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.