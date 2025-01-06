Прихожане Армянской апостольской церкви отметили Богоявление

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В храмах Армянской Апостольской церкви прошли праздничные службы по случаю Богоявления, участники которых помолились за мир и здоровье. Католикос Великого дома Киликийского Арам I, обратившись к верующим, назвал общенациональным приоритетом восстановление армянских общин Сирии и Ливана.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. В январе 2024 года участники праздничных богослужений пожелали беженцам вернуться в Нагорный Карабах.

Совместное празднование Рождества и Крещения связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято решение о раздельном праздновании Рождества и Крещения, говорится в справке на сайте "Богослов.ru". 6 января 2022 года прихожане храмов Армянской апостольской церкви назвали Богоявление семейным праздником.

Жители Армении отметили праздник Богоявления ("Чрагалуйс" - Рождественский Сочельник). Вечером 5 января, в канун Рождества Христова во всех армянских храмах отслужили праздничную Литургию.

"Чрагалуйс" в переводе означает "зажжение лампад, свечей", что символизирует свет Вифлеемовской звезды, которая указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Его в Армении также называют Малой Пасхой. После Литургии прихожане церкви несут с собой домой зажженные свечи и лампады, как божественный свет, благословение церкви для освещения своих очагов.

Прихожане церкви приветствовали друг друга со словами "Христос родился и нам явился" - "Нам и вам благая весть!".

В Ереванской церкви Святых Мучеников в Чрагалуйс было многолюдно. Для того, чтобы попасть в церковь, люди отстаивали в длинной очереди. Во дворе церкви была установлена декорациями фигурки, изображающие Рождество Христово.

После Литургии, по традиции, в домах люди собираются за праздничным столом всей семьей.

Участники богослужения рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как они посетили церковь и отпраздновали Богоявление дома.

"В этом году к нам присоединились наши родственники. Мы вместе отпраздновали Чрагалуйс", - рассказала жительница Еревана Диана Асцатурян.

Праздничное меню, по ее словам, состояло из отварной рыбы, плова с изюмом и сухофруктами. На столе в обязательном порядке, как всегда, бывает красное вино, свежая зелень, сладости.

По словам Дианы, в церковь она пошла с другом и очень долго ждала очереди, чтобы зайти и зажечь свечу. "Я принесла с собой в дом зажженную свечу - божий свет. В самой церкви поставила свечу и помолилась за мир, здоровье и счастье', - отметила Диана.

"Я поблагодарил Бога за все, что у меня есть, за все, что он нам дал. О чем попросил - скажу, как только по воле Божьей исполнится", - отметил беженец из Нагорного Карабаха Гагик Саргсян, проживающий в Ереване.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены переехать в Армению. 28 сентября был опубликован указ Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). 1 января в соответствии с этим указом Республика Арцах прекратила существование.

Он рассказал, что в Степанакерте тоже в обязательном порядке посещал церковь и в Чрагалуйс 5 января, и в Рождество Христово 6 января. "Дома в эти дни всегда был праздничный стол. К нам приходили родственники, друзья, соседи", - поделился он воспоминаниями.

По случаю праздников Богоявления и Рождества Христово с посланием выступил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I, который подчеркнул важность укрепления Армении и назвал его высшей ценностью, а восстановление армянских общин Ливана и Сирии — общенациональным приоритетом.

По данным уполномоченного по делам диаспоры в Армении, в Сирии проживает около 30 тысяч армян, большинство из которых – в Алеппо. В начале декабря персонал армянского посольства на фоне боевых действий покинул Сирию, где не осталось возможностей для безопасной эвакуации граждан Армении.

"Мы живем в эпоху, наполненную различными кризисами. Последствия политических, экономических, климатических и многих других кризисов, а также войн создали атмосферу отчаяния и неопределенности повсюду. В этой же атмосфере живет и весь армянский народ. В Армении из-за потери Арцаха (Нагорного Карабаха) сложилась неопределенная ситуация и атмосфера безнадежности в отношении будущего", - говорится в послании.

Арам I также подчеркнул, что армяне диаспоры, проживающие на Ближнем Востоке, столкнулись с утратой своей идентичности, появились новые угрозы. В Сирии и Ливане продолжаются тяжелые потрясения.

Ссылаясь на послание апостола Павла к римлянам он отметил, что "скорбь производит терпение, терпение - опытность, опытность - надежду". Католикос подчеркнул необходимость объединить усилия и избежать эмоционального подхода. "Национальные силы следует объединить, и с верой в будущее и твердой решимостью бороться с угрозами, которые ставят под угрозу наше отечество и существование", - отметил Католикос.

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