Жители Армении в праздник Богоявления поддержали карабахских беженцев

06 января 2024, 19:07

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В армянских храмах прошли праздничные службы по случаю Богоявления, одним из главных пожеланий верующих стало возвращение беженцев в Карабах. Жители Армении откликнулись на призывы к участию в благотворительных акциях и собрали рождественские подарки для детей переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. В январе 2023 года праздничные богослужения прошли в храмах Армении и Нагорного Карабаха, а жители Карабаха отметили праздник на фоне блокады Лачинского коридора.

Совместное празднование Рождества и Крещения связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято решение о раздельном праздновании Рождества и Крещения, говорится в справке на сайте "Богослов.ru". 6 января 2022 года прихожане храмов Армянской апостольской церкви назвали Богоявление семейным праздником.

Праздничные литургии прошли в храмах Армении

Сегодня Армянская Апостольская церковь (ААЦ) отметила Рождество Христово и Крещение. В канун праздника в ААЦ прошел Чрагалуйс (Рождественский Сочельник; "Чрагалуйс" в переводе с армянского означает "зажжение лампад, свечей"), в Армении его называют также Малой Пасхой. В храмах Армении была отслужена праздничная литургия, были зажжены лампады и свечи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Божественную литургию Чрагалуйс в церкви "Сурб Гаяне" в Эчмиадзине провел глава Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян. На литургии присутствовал бывший президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены переехать в Армению. 28 сентября был опубликован указ Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). 1 января в соответствии с этим указом Республика Арцах прекратила существование.

Святую литургию Чрагалуйс отслужили вечером 5 января. Прихожане церкви приветствовали друг друга со словами "Христос родился и нам явился!", "Нам и вам благая весть!". После литургии люди уносили зажженные свечи для освещения своих домов.

Сегодня Рождественскую литургию в ереванском соборе Св. Григора Лусаворича (Григория Просветителя) провел Католикос всех армян Гарегин Второй. "Арцах никогда для нас не станет делом прошлого, его мы будем и дальше беречь в своих сердцах и душах, прилагая все усилия для защиты прав арцахских армян", - сказал он в своем обращении.

Он также отметил, что армянский народ в XXI веке "вновь понес потери, подвергся новым испытаниям из-за сложных геополитических событий и отклонения от пути добра, справедливости и истины, что также привело к расколу нации, потере сил, поражениям, а также утрате святости и достоинства".

"Таким образом Арцах остался один в дни постигших его бедствий. Армяне Арцаха подверглись гонениям и были лишены крова и родины. Но Господь, который Своим рождением принес спасение и свет во тьму, показывает, что с Богом всякая скорбь преобразуется в победу, всякое страдание - в божественную награду, всякое затруднение – в силу и могущество, и даже смерть - в вечность", - отметил Католикос.

Гарегин Второй также обратился к арцахским армянам, отметив, что "терзающие их невзгоды они преодолевают со всем достоинством и без ропота, с несравненным героическим и неукротимым духом". "Вы не одиноки в своих трудностях. С вами ваши верные братья и сестры в моей стране и в диаспоре, которые впредь будут поддерживать и помогать вам всеми возможными способами", - отметил Католикос.

Переселение с родины омрачило праздник для беженцев из Карабаха

Переселенка из Степанакерта Диана Мирзоян снимает квартиру в Ереване. Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что каждый день все глубже погружается в воспоминания об Арцахе. По словам Дианы Мирзоян, на родине Рождество для нее было настоящим праздником, всей семьей они ходили в церковь, в Чрагалуйс приносили в дом зажженную свечу, а 6 января - освященную воду.

Дома в их семье всегда в этот день был накрыт праздничный стол. В обязательном порядке была рыба, сладкий плов. Плов они готовили так, чтобы и соседям раздать вместе с конфетами, пряностями. "Мы были счастливы, радовались празднику. Сейчас у нас символический накрытый стол с рыбой. Даже в церковь не сходили. Дома молились. Молились за то, чтобы Господь сохранил нас, нашу родину, чтоб она вернулась к нам. За всю историю ни разу Арцах не оставался без армян. С Божьей помощью все должно вернуться на круги своя", - сказала.

Нуне Мартиросян тоже из Степанакерта, а сейчас живет в Ереване. Ее дочка приняла участие в литургии в Чрагалуйс и принесла в дом зажженную свечу. По словам Нуне, в Арцахе ни одно Рождество не проходило без праздничного настроения. В обязательном порядке посещали церковь и накрывали праздничный стол. "Кроме рыбы, плова, вина, зелени и сладостей у нас на столе всегда был наш арцахский традиционный женгялов ац. Сегодня несколько скромнее накрываем стол, видимо, из-за отсутствия настроения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что праздничный стол - всего лишь символика, на самом деле, праздник "должен быть на душе, в сердцах и мыслях людей". "Я всегда настраиваюсь на позитивный лад во всем, в том числе в молитвах, и в этом году мои молитвы касались нашего Арцаха, возвращения Арцаха армянам", - сказала она.

Жители Армении откликнулись на призывы собрать подарки для детей из Нагорного Карабаха

В Новый год и Рождество в Армении были проведены благотворительные акции. Одна из них - "Будь ангелом", которую организует Shoonch Yoga Studio уже 15 лет. По словам одной из организаторов инициативы Мариам Газанчян, в рамках акции в новогодние и рождественские праздники детям раздавали подарки.

"Дети писали письма с пожеланиями, которые [люди] забирали и становились спонсорами этих подарков. Более 6000 пожеланий благодаря нашей инициативе уже исполнились", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В этом году в связи с исходом арцахцев с родины к акции привлекли только арцахских детей. "Сегодня именно они нуждаются в исполнении желаний", - пояснила Газанчян.

Айкуи Ходжабахян планировала в этом году присоединиться к подобной инициативе, но для нее очень важно было, чтобы подарки достались тем детишкам, которые потеряли все. "А это на сегодняшний день арцахцы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Об инициативе "Будь ангелом" женщина, по ее словам, узнала в соцсетях. "Условно говоря, я стала ангелом одного арцахского ребенка", - добавила Ходжабахян.

Желаний у детей было много, отметила она. "От велосипедов до машинок, но я выбрала письмо, в котором ребенок просит теплые вещи и сладости. Это было письмо пятилетнего ребенка. Я подумала, раз ребенок просит велосипед, значит, у него нет нужды в теплых вещах. А если ребенок в Новый год просит теплые вещи, значит, его положение не позволяет думать о велосипеде", - пояснила Айкуи Ходжабахян.

Айкуи купила для детей теплые свитера, шапочку, шарф, перчатки и конфеты, упаковала подарок и передала Shoonch Yoga Studio, которые в один день собрали всех этих детей, организовали шоу-программу и вручили им подарки.

Саида Погоясян несколько лет, начиная с 2020 года, инициировала материальную поддержку арцахским семьям. Ее инициатива называется "Я и мои друзья". Как пояснила Саида корреспонденту "Кавказского узла", она помогала арцахским семьям и в Армении, и в Нагорном Карабахе, в том числе, в период блокады, когда появлялась какая-то возможность отправить, в первую очередь, детское питание.

По словам женщины, всё, что не удалось отправить в Карабах, она раздала уже в Армении после вынужденного исхода карабахцев. "Когда я начала инициативу, не знала, что она наберет такой оборот. Ко мне начали присоединяться мои друзья. Это просто хорошие люди, которые хотят чем-то помочь потерявшим дом и родину арцахцам", - отметила она.

Поддержка, по ее словам, поступает не только из Армении, но и из диаспоры. Самая активная община в этом плане, по ее словам, - болгарская, а также французская, которые часто просто перечисляют деньги, на которые на месте приобретается та или иная помощь для арцахцев. Обычно, по ее словам, местные магазины делают им хорошую скидку, когда узнают, для чего делаются покупки.

В этом году на Новый год и на Рождество 100 детишек из Арцаха получили подарки в городе Горис Сюникской области. Поддержка оказывается и в других районах Армении. Саида, по ее словам, выбирает тех детей, которые не включены в программы поддержки других инициаторов - частных лиц. Это наиболее уязвимая группа переселенцев, которые даже не пользуются соцсетями, соответственно, мало кто знает их местонахождение.

Поддержка включает как продовольственный пакет, так и одежду, игрушки, детское питание, нагреватели и другие вещи. Подарки раздаются и по письмам детей, и по индивидуальным заявкам. Часть подарков, как рассказала Саида, была роздана к Новому году, а часть - к Рождеству. "Завтра благодаря болгарской общине мы раздадим 50 школьных рюкзаков со всеми принадлежностями, а благодаря французской общине - детское питание, одеяла, зимние ботинки детям", - отметила она.

Женщина добавила, что благодаря диаспоре, в частности, помощи друзей из Америки, Германии, Франции, Болгарии, Австралии активисты начали трудоустраивать переселенцев, создавая для них проекты мелкого бизнеса. На сегодняшний день 15 семей открыли свой мелкий бизнес. В планах, по ее словам, создать большую сеть, где до 500 карабахцев найдут работу.

Житель Армении Самвел Галстян захотел делать подарок арцахскому ребенку на праздники. По его словам, в соцсетях он увидел призывы к участию благотворительности и решил "сделать свой маленький подарок кому-нибудь". "Я даже не знаю, кому достался мой подарок, и не пытался узнать. Я купил зимние ботиночки и передал одной из инициатив", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Самвела, из-за исхода армян из Арцаха у него самого изменились традиции праздников. "С кем я из арцахцев встречаюсь, подбадриваю, призываю не огорчаться, всегда надеяться на лучшее и справлять все праздники, дни рождения. Но сам в этом году стал безучастным на Рождество. Нам родственники принесли свечи из церкви, но так получилось, что сам не пошел на литургию, и праздничного стола у нас дома не было. Ситуация с Арцахом все же подействовала на настроение людей", - рассказал мужчина.

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