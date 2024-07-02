Офис Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви начал работу в Ереване

02 июля 2024, 07:21

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Основные цели офиса Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви, который начал работу в Ереване - представлять интересы карабахских армян на местном и международном уровне, сохранение культурного и исторического наследия и поиск путей возвращения на родину, говорится в заявлении епархии.

С 1 июля в Ереване начал работу офис Арцахской (Нагорно-Карабахской) епархии Армянской апостольской церкви.

Еще в ноябре 2023 года на заседании Высшего духовного совета во главе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым было принято решение сохранить Арцахскую епархию Армянской Апостольской церкви, а духовным предводителем епархии останется епископ Вртанес Абрамян, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

«Цель офиса Арцахской епархии ААЦ в Ереване – представлять интересы арцахцев на новом качественном уровне, как внутри страны, также с представителями международного сообщества. В частности, это вопросы прав человека, вопросы сохранения культурного и исторического наследия Арцаха (Нагорного Карабаха), решения социально-экономических проблем вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) и возможные пути их возвращения на родину», - сообщил он.

Руководителем офиса назначена бывший директор государственного историко-краеведческого музея Нагорного Карабаха Мелания Балаян, курировать программы сохранения культурного и исторического наследия будет бывший замминистра образования, культуры, молодежи и туризма Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян, координировать проекты международного сотрудничества поручено бывшему главе МИД Нагорного Карабаха Карену Мирзояну.

Весь июнь предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вртанес Абрамян проводил встречи с карабахскими беженцами в разных районах Армении. Было проведено более 10 встреч, на которых епископ назвал "безопасное возвращение в Арцах (Нагорный Карабах)" - основной целью всех карабахских беженцев.

«Происходивший процесс был принудительной депортацией, актом агрессии со стороны Азербайджана, войной, заранее спланированной. На международном уровне подтверждено право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) вернуться в свою привычную среду обитания. Необходимо не молчать, а разработать комплексные планы, показать нашу идею единства», - отмечал в своем выступлении епископ.

Встречи вынужденных переселенцев с представителями Арцахской епархией были необходимы, так как «церковь всегда была рядом со своими прихожанами», сказала корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора Службы социальных вопросов ААЦ Азатуи Симонян. «После их изучения будут подготовлен пакет предложений к гуманитарным организациям, как местным, так и международным, к ААЦ и армянской диаспоре, чтобы они в своих программах учли нужды беженцев», - сказала она.

После депортации граждане Арцаха (Нагорного Карабаха) столкнулись с серьезными правовыми и социальными проблемами.

«После депортации граждане Арцаха (Нагорного Карабаха) столкнулись с серьезными правовыми и социальными проблемами, которые требуют внимания, и офис намерен способствовать их решению», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор международный проектов арцахской епархии ААЦ Карен Мирзоян.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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