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07:49, 5 января 2025

Отчет властей о переселении из аварийного жилья вызвал скепсис волгоградцев

Вид на Волгоград. Фото: администрация Волгоградской области – https://vk.com/wall-69220700_31827

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Волгоградской области рапортовали, что почти на треть перевыполнили план по переселению из аварийного жилья. Комментируя это сообщение в соцсети, волгоградцы указали, что важна динамика количества жильцов аварийных домов, а не плановые показатели.

Как информировал "Кавказский узел", волгоградцы ранее неоднократно жаловались на отсутствие реакции со стороны властей на их просьбы о переселении из аварийного жилья. Так, 8 сентября 2024 года глава Следкома России Александр Бастрыкин дал указание ускорить рассмотрение жалобы жильцов аварийного дома на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда. Ранее следователи уже проводили проверку по поручению Бастрыкина, но реакции чиновников не последовало.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что в Волгоградской области "доля аварийного жилья остается достаточно высокой". По данным комитета строительства региона, в конце 2022 года в области было 856 аварийных домов. Из них в 2024 году большая часть пришлась на Волгоград – 676 домов (12% от общего числа домов в городе).

По данным администрации Волгоградской области, за последние 6 лет из аварийного жилья переселены более 9 тысяч жителей Волгоградской области. "Это на 27% больше плановых показателей для нашего субъекта", – отчиталась областная администрация 4 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны более 15 тысяч пользователей.

На 07.45 мск 5 января эта запись набрала девять отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Не столько важны плановые показатели, сколько важна динамика количества жителей аварийных домов. Насколько мне известно, эта цифра сейчас растёт, а сроки переселения оставляют желать лучшего. Новость у вас хорошая, но есть, к чему стремиться", – написал Александр Шишков.

"Александр, вот именно! Жилой фонд послевоенной постройки 1952-1954 годов настолько стар, что скоро окажется в программе "Аварийного и ветхого жилья" так как при достижении износа более чем в 70% он вылетает автоматически из Фонда капремонта Волгоградской области. И собственников жилья расселят куда бог пошлет, в основном на выселки, куда не добраться общественным транспортом, нет поликлиник, школ, детсадов, магазинов и рынков поблизости", – ответил ему Юрий Краснянский.

"Я снимаю квартиру, цена аренды зашкаливает. С каждым годом. Мне пятый десяток идёт. Есть возможность переехать? Если не в свою квартиру, то, хотя бы в то место, где могу заработать на квартиру?" – спросил Вячеслав Мороз.

"А когда в сёлах будут переселять из аварийного жилья или для деревенских нет такой программы?" – поинтересовалась Ираида Плетнева.

"Ираида, отличный вопрос для аппарата губернатора. Пусть начинает поворачиваться к жителям лицом и начинает решать эту проблему. Главное начать, а затем углубить, как говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев", – ответил ей Юрий Краснянский.

Некоторые другие комментаторы пожаловались на проблему с инфраструктурой. "Уважаемый губернатор, пожалуйста, обратите ваше внимание на состояние дорог в городе Камышине", – написала Надежда Филоненко.

"Надежда, их в городе одноразовые делают. А вы хотите в Камышине чтобы сделали", – ответил ей Максим Милютин.

"Уважаемый губернатор! Сделайте, пожалуйста, асфальт у камышинской автостанции, на улице Волгоградской, 28. Сейчас там непроходимая грязь и лужи, и люди по ним ходят. Позор чиновникам Камышина", – обратился пользователь с ником Falkiva Talia.

Напомним, 6 января 2024 года жильцы аварийного дома по улице Динамовской в Волгограде пожаловались, что в нем разрушаются крыша, потолки и стены, не раз горела проводка, но власти так и не переселили людей, хотя оставаться в доме опасно для жизни. Проживание в аварийном доме нарушает конституционное право граждан на безопасную среду обитания, указал юрист. 

Ранее жильцы многоквартирного дома по улице Пугачевской в Волгограде также пожаловались, что живут условиях, непригодных для проживания. Они указали, что из-за бездействия управляющей компании и технических служб коммуникации в здании находятся в аварийном состоянии, систематически затопляет подвалы, в результате чего размывает фундамент.

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Автор: "Кавказский узел"

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