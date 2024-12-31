Власти признали убитыми на Украине 5550 бойцов с юга России

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Не менее 2664 бойцов из СКФО и 2886 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 22 декабря не менее 5500 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 31 декабря представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 5550 бойцов с юга России: 2664 – из СКФО и 2886 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1157. Также подтверждена смерть 556 бойцов из Ставропольского края, 333 – из Северной Осетии, 217 – из Чечни 1 , 212 – из Кабардино-Балкарии 2 , 104 – из Ингушетии и 85 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1055) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 624 бойца из Краснодарского края, 605 – из Ростовской области, 426 – из Астраханской области, 107 – из Калмыкии и 69 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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