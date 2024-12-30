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10:48, 30 декабря 2024

Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Полетаев из Черноярского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 426 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 23 декабря стало известно, что на Украине убит Андрей Шмелев. Он стал, по меньшей мере, 425-м бойцом из Астраханской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Уроженец села Черный Яр Александр Полетаев убит на Украине, сообщила 23 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Черноярского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 426 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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