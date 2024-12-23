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11:06, 23 декабря 2024

Батумские художники присоединились к протестам против приостановки евроинтеграции

Батумские художники во время акции протеста. 22 декабря 2024 г. Фото: https://t.me/batumchik

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Батуми художники провели около Конституционного суда акцию протеста с требованием возобновить переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Тбилиси прошла акция протеста, перед ее участниками выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Во время ее выступления был задержан один активист.

Группа художников провела у здания Конституционного суда в Батуми акцию, в ходе которой потребовала возобновления переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Протестующие в ходе акции выставили тематические картины, а также фотографии активистов, пострадавших во время проевропейских акции протестов, сообщило сегодня ИА "Интерпрессньюс".

"Миссия художника быть на стороне правды, мы протестуем против нынешней ситуации и акцентированы на свободу. Батумские художники, процесс начинается сейчас, не молчите, так как завтра у вас не будет профессии", – привело издание слова одного из участников акции протеста.

Жители Грузии, которые поддерживают вступление страны в Евросоюз, должны сплотиться, заявил другой участник демонстрации. "Сегодня режим находится в меньшинстве, сейчас нельзя молчать, сегодня переломный период, и мы все должны быть вместе", – сказал он.

В акции протеста в Батуми приняло участие несколько десятков художников, они нарисовали тематические картины, некоторые из них держали в руках флаги Грузии и Украины, передал телеграм-канал "Батумчик | Новости Батуми | Западная Грузия".

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. 20 декабря состоялось несколько шествий, в том числе шествие сотрудников IT-сферы. 22 декабря в Тбилиси прошел мотопробег в поддержку евроинтеграции.

Ранее, 12 декабря, в Тбилиси прошли три отдельные протестные акции сотрудников IT-сферы, музыкантов и врачей. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря шествие провели кинематографисты и литераторы, а 17-го - сотрудники туристической отрасли. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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