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17:52, 19 декабря 2024

Путин счел возможным запуск скоростных поездов в Грозный и Махачкалу

Поезд. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Продление высокоскоростной железнодорожной магистрали в Грозный и Махачкалу хорошая идея, но вначале надо построить дорогу до Адлера, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президент России Владимир Путин пообещал подумать о продлении высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Адлер до Махачкалы и Грозного, сообщил он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки из Чечни, сообщило РБК.

Президент России Владимир Путин считает хорошей идеей на следующем этапе включить Грозный и Махачкалу в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Адлер, заявил глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Путин отметил, что сначала необходимо «расшить» узкие места на пути к Адлеру и Черному морю, где люди часами стоят в пробках. После того, как эта задача будет решена, следующим этапом можно подумать о продлении магистрали, сообщило ТАСС

«Что касается Грозного и Махачкалы, тоже правильно, нужно подумать, но следующим этапом. Идея сама по себе хорошая», — заявил Путин.

Ранее РЖД определились с очередностью строительства высокоскоростных магистралей. Первая скоростная железная дорогая появится по направлению Москва — Санкт-Петербург, затем будут проложены Москва — Екатеринбург, Москва — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал после ряда взрывов на железной дороге в 2011 году в Дагестане был изменен график движения пассажирских поездов. С целью безопасности  время отправления, прибытия и следования составов по территории республики скорректировано таким образом, чтобы поезда ходили только в светлое время суток.

Запрет на ночное движение поездов был снят в феврале 2023 года, пишет "Российская газета".

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Автор: "Кавказский узел"

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