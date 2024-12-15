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11:06, 15 декабря 2024

Нико Манагадзе задержан в Тбилиси

Нико Манагадзе. Фото с личной страницы в соцсети Facebook (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики вызвали на допрос, а затем задержали в Тбилиси активиста Нико Манагадзе, который часто принимает участие в акциях протеста и неоднократно подвергался нападениям.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря в Тбилиси продолжились протесты против приостановки евроинтеграции. Мэр города Каха Каладзе в последний момент отменил зажжение новогодней елки на площади перед парламентом Грузии, обвинив радикальную оппозицию в подготовке провокаций.

Сотрудники полиции задержали в Тбилиси активиста Нико Манагадзе. За несколько часов до этого он написал на своей странице в соцсети, что силовики вызвали его на допрос. Активист заявил, что явится на него только в присутствии судьи, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

О задержании Манагадзе на своей странице в соцсети Facebook* сообщила его адвокат Мариам Патаридзе. Она пояснила, что закон Грузии позволяет жителям являться на допрос в присутствии судьи-магистрата.

Напомним, Нико Манагадзе – студент факультета международного права Тбилисского госуниверситета, ранее он неоднократно принимал участие в различных акция протеста, в том числе в акциях против принятия в Грузии закона об иноагентах. Манагадзе неоднократно подвергался нападениям. Так, 20 апреля он был избит около здания Тбилисского госуниверситета после попытки подойти к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, который читает в университете лекции по конституционному праву. Активист также был избит 7 июня – неизвестные напали на него после того, как он анонсировал акцию протеста во время запланированной лекции Кобахидзе в Тбилисском госуниверситете.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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