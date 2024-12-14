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22:44, 14 декабря 2024

Мэр Тбилиси обвинил демонстрантов в подготовке провокаций

Участники акции у парламента Грузии с портретами избитых при разгоне акций протеста. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью. запрещена в России) Publika от 14.12.24, https://www.facebook.com/photo?fbid=1323468535719360&set=pcb.1323472962385584

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Каха Каладзе в последний момент отменил зажжение новогодней елки на площади перед парламентом Грузии, обвинив радикальную оппозицию в подготовке провокаций. Демонстранты собрались на площади с портретами избитых во время акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии 17-й день подряд проходят акции протеста после решения "Грузинской мечты" приостановить евроинтеграцию. После установки на площади у парламента новогодней елки, активисты ежедневно развешивают у нее портреты избитых во время разгона протестов. На фоне акции протеста у парламента коллегия выборщиков избрала президентом Грузии Михаила Кавелашвили, его кандидатуру поддержали 224 члена коллегии выборщиков, оппозиция не участвовала в голосовании, один бюллетень признан недействительным. Инаугурация шестого президента Грузии назначена на 29 декабря.

Мэрия Тбилиси перенесла церемонию зажжения новогодней елки, расположенной у здания парламента Грузии, где ежевечерне проходят протестные акции. Заявление о переносе мероприятия мэр Тбилиси Каха Каладзе сделал за полчаса до анонсированного времени праздника.

"Это праздничное мероприятие, которое в первую очередь принадлежит нашим маленьким детям, однако и здесь радикальная оппозиция позволила себе непозволимое и заняла место детей. На проспекте Руставели собрались агрессивные митингующие, которые уже устроили несколько провокаций, в том числе они бросали стеклянные бутылки в направлении сцены. Мы услышали заявления о том, что они готовились к провокациям, и не дадут детям возможности проведения новогоднего праздника. На этом фоне мы хотим призвать тех, кто шел на праздник, кто вместе с детьми сейчас находится у здания городского собрания, разойтись", - привело его слова "Интерпрессньюс".

У елки на площади собрались активисты с портретами избитых при разгоне акций демонстрантов, передает Publika.

К зданию парламента еще до объявления Каладзе пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Президент обратилась к собравшимся с помощью громкоговорителя. "Зажжения елки сегодня вечером не будет. Вы, все вместе оставайтесь с миром, будьте едины. Я вместе с вами, потому мы не допустим здесь никаких провокаций. Я с вами, вы в моем сердце", - привело ее слова "Новости Грузии".

После решения мэрии отменить церемонию зажжения новогодней елки люди начали расходиться. Проспект Руставели пока перекрыт, но митингующих осталось не очень много, пишет Paper Kartuli, опубликовав кадры с дрона.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента 14 декабря, спрогнозировали политологи и журналисты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

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Автор: "Кавказский узел"

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