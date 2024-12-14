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21:47, 14 декабря 2024

Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Котляров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 106 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 декабря официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 105 бойцов из Калмыкии.

Александр Котляров убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Сарпинского района. Уроженец села Садовое после школы  окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет.  С 2000 года занимался предпринимательством и последние годы жил и работал в Москве,. Осенью 2022 года был мобилизован.  В сентябре 2023 года убит в зоне проведения специальной военной операции. Награждён Орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Сарпинского района, отчитываясь в своем Telegram-канале об открытии именной парты в школе, где он учился.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 106 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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