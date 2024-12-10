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14:49, 10 декабря 2024

Военный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Лиджиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 105 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 ноября официально признаны убитыми как минимум 104 бойца из Калмыкии.

Михаил Лиджиев убит в ходе специальной военной операции на Украине 1 марта , сообщила сегодня администрация Ики-Бурульского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Лиджиеву было 34 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 105 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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