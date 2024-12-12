Грузия: история и результаты протестов

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Массовые протесты предшествовали большинству важнейших перемен в истории современной Грузии. На волне протестов страна обретала независимость, добивалась ключевых реформ и смены власти. Протесты 2023-2024 годов стали реакцией на решение правящей "Грузинской мечты" изменить внешнеполитический курс страны.

Справка подготовлена на основе материала, предоставленного "Медиасетью".

1989 год

Что происходило: протесты с требованием независимости.

Итог: обретение независимости два года спустя и существенный вклад в распад Советского Союза.



Весной 1989 года в Тбилиси начались митинги в связи со звучавшими в Абхазии требованиями о выходе из Грузинской ССР. Вскоре протест стал бессрочным, площадь перед парламентом заполнилась палатками с манифестантами, объявившими голодовку. Дополнились и требования демонстрантов – они стали призывать к независимости Грузии. Операция по подавлению демонстрации началась в ночь на 9 апреля.

За несколько минут до начала столкновений к протестующим обратился католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй (он является патриархом и сегодня) и призвал людей перейти с площади перед парламентом к церкви через дорогу. Митингующие отказались сделать это. Вскоре у здания парламента появились подразделения военных.

Вооруженные дубинками и саперными лопатами советские военные под командованием генерал-полковника Родионова начали жестокую расправу над демонстрантами. Был также использован отравляющий газ, точный состав которого не установлен до сих пор (советская власть отрицала его использование).

16 демонстрантов погибли на месте, в последующие дни число погибших выросло до 21. Большая часть погибших – молодые женщины, в том числе старшеклассницы. Три с половиной тысячи человек получили непоправимый ущерб здоровью, отравившись газом. В справке “Кавказского узла” подробно рассказывается о разгоне митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года.



После трагедии 9 апреля коммунистический режим в Грузии практически пал. Под давлением национально-освободительного движения, широко поддержанного грузинским обществом, власти были вынуждены принять несколько резолюций, фактически объявивших советское правительство в Грузии вне закона. 28 октября 1990 года в Грузии прошли первые многопартийные выборы, на которых коммунистическая партия потерпела поражение. Большинство избирателей проголосовали за политическую организацию «Круглый стол — Свободная Грузия» во главе со Звиадом Гамсахурдиа.

31 марта 1991 года в Грузии прошел референдум о восстановлении независимости. В нем принял участие почти 91 процент населения, 99 процентов из них проголосовали за независимость. На основании этого референдума ровно два года спустя после трагедии, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет принят Акт о восстановлении независимости Грузии.

1991-1992 год



Что происходило: противостояние власти и военизированной оппозиции.



Итог: Разграбление промышленности и инфраструктуры практически на всей территории страны, утрата контроля над частью территории, ослабление всех государственных институтов.

Вскоре после обретения независимости в Грузии началась тяжелая внутренняя борьба за власть, которая быстро переросла в гражданскую войну .

Она началась с так называемой “Тбилисской войны”. Этой двухнедельной войне в центре грузинской столицы предшествовали серии протестных выступлений, организованные оппозиционным “Народным фронтом Грузии” с требованием прекратить преследование оппонентов и освободить политических заключенных. Власть, возглавляемая бывшим советским диссидентом Звиадом Гамсахурдиа, отвечала жестокими подавлениями и даже расстрелами уличных манифестаций. 21 декабря 1991 на проспекте Руставели в Тбилиси началась перестрелка между сторонниками президента и оппозицией, которой руководили глава Национальной гвардии Тенгиз Китовани и бывший председатель правительства Тенгиз Сигуа.

Война шла в центральных кварталах, прилегающих к проспекту Руставели, а весь остальной город пытался жить нормальной жизнью, хотя удавалось это с трудом – были перебои с продовольствием, не всегда был доступен городской транспорт. Не работало телевидение и у жителей города было достаточно туманное представление о том, что происходило на самом деле. По проспекту Руставели ездили танки, по зданию парламента (тогда это был “Дом правительства”) лупили из пушек и гранатометов. За две недели этой бойни погибли десятки человек. Были частично или полностью разрушены уникальные исторические здания.



Так продолжалось до 2 января 1992 года, когда был создан Военный совет, объявивший об отставке Звиада Гамсахурдиа, о введении чрезвычайного положения в Тбилиси, временном приостановлении действия Конституции и роспуске парламента. До 6 января 1992 года Гамсахурдиа вместе со своими сторонниками находились в бункере Дома правительства, затем ему удалось бежать.

Руководство страной взял на себя Военный совет, который впоследствии пригласил в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. Шеварднадзе вернулся в Тбилиси в марте 1992 года и стал председателем парламента.

Гамсахурдиа и его сторонники боролись против новых властей до конца 1993 года, когда первого президента нашли мертвым с простреленной головой. При подавлении акций протеста “звиадистов” новые власти были не менее жестоки, чем их предшественники: например, митинг 2 февраля 1992 года сначала пытались разогнать водометами, но потом открыли по нему стрельбу из автоматов 1 .

В Грузии до сих пор нет точных данных о том, сколько людей погибли при жестоких подавлениях протестов начала 1990-х годов. О расстрелах митингов большинство людей в те годы даже не знали, так как пресса их практически не освещала. Осознание того, что именно происходило в 1991-1992 годах, пришло лишь десятилетие спустя, обществу удалось переоценить эти события лишь после ухода президента Шеварднадзе.

Парламент Грузии назвал вещи своими именами лишь в 2005 году, приняв постановление, в котором "тбилисская война" определялась как "насильственный и антиконституционный военный переворот". Тогда же стали открыто обсуждать имеющиеся свидетельства российского вмешательства в грузинскую политику того периода.

2003 год

Что происходило: требование повторных парламентских выборов и отставки президента Шеварднадзе.



Итог: отставка Эдуарда Шеварднадзе, который к тому времени окончательно утвердился в роли крайне коррумпированного и неэффективного правителя; начало больших реформ, общее возрождение и подъем государства.



2 ноября 2003 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых одержал победу проправительственный блок «Новая Грузия». Выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, что возмутило оппозицию, возглавляемую Михаилом Саакашвили, партия которого (“Национальное движение”) заняла первое место, согласно результатам экзит-полов. Саакашвили и других оппонентов правительства Шеварднадзе поддержали зарубежные наблюдатели, подтвердившие, что выборы были сфальсифицированы.

Первая демонстрация прошла 4 ноября и собрала тысячи людей. Саакашвили был одним из трех политических лидеров, стоявших во главе протеста. Двумя другими были парламентарии Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе — более опытные и влиятельные политики, чем Саакашвили. Однако люди на улицах выбрали своим лидером именно Саакашвили – протест сопровождался восторженным скандированием «Миша! Миша!». На акции в Тбилиси съезжались люди из всех регионов Грузии, протест стал по-настоящему массовым.

Правительство попыталось было проигнорировать многотысячные митинги, объявило выборы состоявшимися и назначило первое заседание новоизбранного парламента на 22 ноября. У здания парламента столпились манифестанты. Часть из них - под руководством Саакашвили - ворвалась в здание парламента в тот момент, когда президент Эдуард Шеварднадзе обращался к новоизбранным членам законодательного органа. Саакашвили держал в руке розу в знак того, что протестующие безоружны и имеют мирные намерения. Шеварднадзе вывела из зала заседаний его охрана, а Саакашвили занял его место на трибуне и допил оставленный президентом чай.

Эти события вошли в новейшую историю Грузии под названием «Революция роз».

После ухода Эдуарда Шеварднадзе Михаил Саакашвили победил на президентских выборах 4 января 2004 года, а партия «Национальное движение» получила абсолютное большинство голосов на парламентских выборах 28 марта.

Правительство Саакашвили управляло страной девять лет, пока не проиграло нынешней правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 2012 года.

2007 год

Что происходило: раскол в команде Саакашвили, усиление оппозиционных настроений, попытка подавить свободные медиа.



Итог: Разгон акции 7 ноября стал поворотным моментом в карьере Саакашвили: в нем разочаровались многие сторонники, а в дальнейшем превышение полномочий при разгоне демонстраций стало одним из 5 дел , за которые Саакашвили посадили в тюрьму.



К осени 2007 года у Саакашвили назрел конфликт с недавними соратниками. Один из них, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили выдвинул несколько тяжелых обвинений в адрес Саакашвили. Так, Окруашвили заявил, что Саакашвили в начале июля 2005 года вел с ним переговоры об убийстве известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Бывший министр также заявил, что премьер-министр Грузии Зураб Жвания был убит, а не отравился угарным газом (это официальная версия смерти Жвания в феврале 2005 года). Кроме того, экс-министр обвинил Саакашвили и его окружение в коррупции и нерешительности.

Саакашвили категорически отверг все обвинения, а Окруашвили скоро задержали. На допросе в генеральной прокуратуре Окруашвили признал, что делал заявления против президента Михаила Саакашвили и его команды с целью "дискредитации главы государства". На следующий день его освободили из предварительного заключения в обмен на выплату залога в размере 10 млн лари ($6 млн), а затем выдворили за границу.

2 ноября 2007 года перед зданием грузинского парламента начался бессрочный митинг объединенной оппозиции, на который собрались около 300 тысяч человек. Оппозиция требовала прекращения нарушений прав человека, честных выборов и перехода к парламентской республике. Несмотря на то, что протест был мирным и даже стал понемногу стихать и становиться менее многочисленным, власти приняли решение о разгоне демонстрации.

7 ноября 2007 года спецназ дважды жестоко разогнал митингующих, применив слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и дубинки. Это возмутило общество и оппозиция выдвинула требование немедленной отставки президента Саакашвили. При разгоне митинга оппозиции пострадали более 500 человек. Власти силой прекратили вещание всех оппозиционных телекомпаний. Наиболее драматично это произошло на телеканале “Имеди”: спецназ ворвался в студию информационной программы в прямом эфире.

В тот же день Саакашвили выступил с телеобращением, в котором сказал, что готов "принести себя в жертву ради народа Грузии", и выразил крайнее беспокойство событиями в стране. Он также рассказал о данных разведывательных служб, которые сообщали о возможных беспорядках этой осенью и о планах свержения правительства к концу года. (Ранее МВД Грузии выступило с утверждением, что оппозиция координирует свои действия с Россией.)

В тот же день министерство иностранных дел Грузии направило ноту посольству Российской Федерации в Грузии для передачи МИД РФ, где сообщалось об объявлении "персонами нон-грата" трех российских дипломатов.

Ночью 8 ноября 2007 года Саакашвили подписал указ о введении в Грузии чрезвычайного положения сроком на 15 дней "в связи с попыткой государственного переворота".

Несмотря на очевидное разочарование в Саакашвили со стороны многих недавних сторонников, его переизбрали на второй срок на внеочередных президентских выборах в январе 2008 года. Но утрата влияния Саакашвили продолжилась, немалую роль в этом сыграла война 2008 года и ряд других факторов.

2011-2012 год

Что происходило: массовые протесты с требованием отставки Саакашвили и его соратников, требования расследовать превышения полномочий и наказать виновных.



Итог: первая в истории современной Грузии смена власти посредством выборов, начало расследования сотен обвинений в адрес власти.

На протяжении всего второго срока президентства Саакашвили продолжал терять политические очки, в адрес его команды звучало все больше обвинений, в основном, связанных с нарушениями прав человека, превышением полномочий и незаконным присвоением имущества. Саакашвили отметал эти обвинения, и многие из них называл инспирированными Кремлем.

К осени 2011 года на грузинской политической арене появился Бидзина Иванишивили – разбогатевший в России таинственный миллиардер и меценат, по слухам, совершающий множество добрых дел.

Фактов об Иванишвили было известно не много, никто не знал даже, как он выглядит, но обыватели щедро делились слухами – рассказывали о больницах, школах и детских садах, которые подарил своему родному селу таинственный благотворитель, рассказывали о его щедрых подарках нуждающимся, а также о скромности и справедливости дарителя. Лишь годы спустя грузины поняли, что тогда имели дело с эффективной избирательной кампанией.

Весной 2012 года Бидзина Иванишвили заявил о создании им новой оппозиционной политической партии, которая будет участвовать в парламентских выборах в октябре. По его словам, принять такое решение его вынудили "тотальная монополизация власти Михаилом Саакашвили и проведенные конституционные изменения".

Параллельно с появлением Иванишвили в грузинской политике по Грузии прокатилась новая волна масштабных протестных выступлений, на которых демонстранты требовали отставки правительства. Самыми многочисленными стали акции в Тбилиси и в Батуми в мае 2011 года.

Реакция властей была двоякой: с одной стороны, они заявили, что уважают свободу собраний, но с другой – приступили к массовым задержаниям. Активистов обвиняли в неповиновении или сопротивлении полиции; сообщалось о подбрасывании наркотиков или оружия, о провоцировании на хулиганские поступки и т. д.

В ночь на 26 мая 2011 года полиция начала разгонять акцию в Тбилиси, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

По словам очевидцев, полиция сперва окружила то место, где происходил митинг, чтобы не дать его участникам возможности бежать, и только затем приступила к разгону. Очевидцы и пострадавшие назвали размах насилия беспрецедентным. Полицейские преследовали убегавших, врывались в дома, где те пытались найти убежище. Распространенные СМИ видеоматериалы зафиксировали множество фактов превышения силы полицией. Сообщалось о 40 пострадавших, а два человека погибли – их сбил автокортеж, который на большой скорости вывозил с проспекта Руставели организаторов митинга.

На фоне этих событий партия власти стремительно теряла популярность. Политические оппоненты сравнивали Саакашвили с Гитлером и Чаушеску, а эксперты, даже известные в прошлом своей выдержкой и трезвой позицией, говорили о том, что годы правления “Национального движения” были бесполезными для страны.

Фактическим окончанием эры правления команды “националов” стало обнародование информации о пытках заключенных в грузинских тюрьмах. Власти ответили серией отставок и расследований, но это не удовлетворило общество, которое охватил настоящий гнев. На улицы вышли сотни тысяч человек, протест охватил все слои населения, включая студентов, верующих, представителей интеллигенции и заключенных.

На таком очень неудачном для власти фоне в Грузии шла подготовка к парламентским выборам 1 октября 2012 года. Партия Саакашвили "Единое национальное движение" ожидаемо потерпела поражение, уступив избирательному блоку "Бидзина Иванишвили — Грузинская мечта".

Важно отметить, что Саакашвили признал свое поражение, поздравил противников и заявил о переходе "ЕНД" в оппозицию. Это был первый - и пока единственный - случай в истории Грузии, когда власть поменялась путем выборов, а не в результате революции или переворота.

2019 год

Что происходило: антироссийские протесты.

Итог: невыполненное обещание реформировать избирательную политику.



Первые четыре года лояльные избиратели “Грузинской мечты” послушно ждали исполнения предвыборных обещаний, а критику оппонентов называли происками “националов”. К середине второго срока в обществе накопилось раздражение и недоверие, которое вылилось в серьезный политический кризис летом 2019 года. Этот кризис разрушил сразу две легенды, на которых держалась его власть, – об особой гуманности во внутренней политике и о небывалых успехах в нормализации отношений с Москвой. Масштабные выступления начались в июне 2019 года.

Поводом послужило выступление в грузинском парламенте депутата российской думы Сергея Гаврилова. Открывая Межпарламентскую ассамблею православия Гаврилов занял место спикера парламента Грузии. Это вызвало возмущение депутатов. Грузинские оппозиционеры утверждали, что в 1992-1993 году Гаврилов воевал в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии и по этой причине он не имел права вообще находиться на территории Грузии. Оппозиционеры заставили Гаврилова и других делегатов покинуть парламент, в тот же день российская делегация улетела из Тбилиси.

В те годы “Грузинская мечта” декларировала прозападную настроенность, поэтому возмущение оппозиции вполне разделили и власти: произошедшее они объяснили “протокольной ошибкой”.

Участники акции протеста, собравшиеся перед зданием грузинского парламента вечером в четверг, требовали отставки спикера парламента и глав МВД и службы госбезопасности. Также звучали призывы “очистить страну от Иванишвили”, под лидерством которого страна стала проводить политику, благодаря которой в ее парламенте хозяйничают депутаты российской думы.

Акция объединила многих грузинских оппозиционеров, в том числе и тех, у кого были политические разногласия. Протестующие выдвинули властям ультиматум и пытались штурмовать парламент. Власти разогнали митинг с применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Около 250 человек были ранены, причем некоторые тяжело.

Акции продолжались почти все лето, на первый план вместо антироссийской направленности постепенно начало выходить противостояние между правящей «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением». Основными требованиями протестующих стали: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахария и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

Желая сбить накал, Иванишвили пообещал провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе, но обещания этого не сдержал. Протесты продолжились и в следующем году – они затрагивали как политические вопросы, так и социальные. Осенью 2020 года - после парламентских выборов, прошедших на фоне карантина, и потому с минимальным участие международных наблюдателей, - кризис усугубился еще больше.

2023-2024 год

Что происходило: протесты против принятия закона “об иностранном влиянии”.

Итог: под давлением общественности закон отозвали, однако год спустя снова приняли. Протест не утихает и ширится.

До начала военной спецоперации России в Украине “Грузинской мечте” все еще удавалось сохранить лицо и позиционировать себя как партию проевропейской направленности. Но после начала военной спецоперации в Украине в партии власти разочаровались даже самые лояльные избиратели – для них стали очевидными кремлевские симпатии ее властей и они почувствовали себя уязвленными тем, что руководство их страны не присоединилось к санкциям против России и не выразило Украине официальной поддержки.

Весной 2023 года появился новый повод для возмущения, который снова вывел на улицы десятки тысяч людей. Грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта “О прозрачности иностранного влияния” – аналога российского закона “об иностранных агентах”, который раскритиковали западные партнеры Грузии. Этот законопроект можно смело назвать самым непопулярным за годы правления “Грузинской мечты”.

Его критика в каком-то смысле сплотила общество, объединив политиков разных мастей, журналистов, спортсменов, писателей и музыкантов. Стремление к западным ценностям в Грузии считалось политической традицией, а обязанность органов власти интегрировать страну в евроатлантические структуры закреплена в конституции. В опросах общественного мнения за интеграцию с Европой и членство в НАТО традиционно высказывается подавляющее большинство опрошенных.

Грузинский парламент на фоне протестов принял закон в первом чтении в марте 2023 года, но под давлением протестующей молодежи (ее назвали “радикальной оппозицией” и “фашистами”) властям пришлось отозвать закон и пообещать, что он больше не будет рассматриваться.

Однако год спустя - в апреле 2024 - Бидзина Иванишвили, выступавший на митинге сторонников правящей партии, заявил , что считает Запад, оппозицию и неправительственный сектор врагами своего правительства. Западных партнеров Грузии он назвал «иностранными агентами» и «партией глобальной войны».

По его мнению, «партия глобальной войны» с помощью НПО хочет отобрать у Грузии суверенитет. Независимые журналисты и политические наблюдатели отмечали , что такой риторики в Грузии пока что не позволял себе ни один политик – стремление к Европе оставалась незыблемой ценностью политического мейнстрима с первых дней независимости и до сих пор.

Протестующих на улицах Тбилиси снова стало еще больше, но 14 мая 2024 года парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении законопроект “О прозрачности иностранного влияния”.

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