Корреспонденту “Кавказского узла” угрожает депортация после задержания в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После задержания корреспондента “Кавказского узла” Беслана Кмузова на акции протеста в Тбилиси сотрудники миграционной службы в Грузии вызвали его на беседу, хотя журналист легально проживает в стране с 2007 года. Адвокат уверен, что вызов Кмузова в миграционную службу мотивирован политическим давлением.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал акцию протеста. 8 декабря суд приговорил Кмузова к штрафу.

Силовики задержали журналиста после то, как он сделал снимки на проспекте Руставели после того, как акция закончилась. В это же время силовики задержали еще несколько человек, одного из них сильно избили. У самого Беслана отняли телефон. "У них корыстный мотив. Они мародёрствуют, у одного задержанного вообще ботинки похитили", - рассказал Беслан Кмузов.

Риск депортации журналиста сохраняется

Адвокат Гиорги Квашилава, привлеченный "Кавказским узлом" к защите журналиста сообщил, что во время встречи сотрудники миграционной службы задавали Беслану Кмузову "только общие вопросы".

"Спрашивали, какой он национальности, когда приехал, вместе с кем здесь находится, чем занимается. Конечно, действия миграционной службы незаконны (являлись излишними, - прим. "Кавказского узла"), потому что они могут проверить данные о любом иностранце, который находится в Грузии. И полиция также - может передавать сведения миграционной службе. Так и произошло, когда на него завели административное дело (после задержания на митинге), а затем сообщили об этом миграционной службе", - сказал адвокат.

Адвокат также отметил, что риск депортации журналиста, несмотря на его статус и действительный вид на жительство в Грузии, сохраняется.

"Сейчас непонятно, каковы будут действия миграционной службы в его отношении. Возможно, они прекратят производство по нему, ведь Беслан Кмузов законно находится в стране", - сказал Гиорги Квашилава.

При этом он напрямую связал задержание журналиста и последующий вызов в миграционную службу.

"С задержания все и началось, в связи с этим Беслана и задержала полиция, затем наложила на него штраф и передала дело в миграционную службу. Сейчас остаётся только подождать, какие действия предпримет миграционная служба. Если она продолжит производство по этому делу, нужно будет продолжить защиту его прав", - заявил адвокат.

Журналист уехал из Абхазии в 2007 году

Беслан Кмузов имеет постоянное место жительства в Грузии и женат на гражданке Грузии, однако он опасается что его могут депортировать в Россию, так как он имеет российское гражданство. Кмузов родился и вырос в Абхазии, откуда уехал в 2007 году. Из-за невозможности привезти в Абхазию свою жену-грузинку и обеспечить безопасность семьи, он вынужден был остаться в Тбилиси после учебы в Грузинском Институте общественных отношений.

С 2007 года, уже более 17 лет, Беслан Кмузов сотрудничает с “Кавказским узлом”. За это время на “Кавказском узле” было опубликовано более 2000 материалов Беслана Кмузова из разных регионов - Абхазии, Грузии, республик Северного Кавказа.

Во время выборов 2024 года в парламент Грузии Беслан писал об использовании административного ресурса правящей партией, о борьбе с попытками подкупа избирателей.

Он освещал проблемы, возникающие у желающих вернуться в Россию черкесов из-за изменений в закон о соотечественниках и о том, как черкесы чтут память жертв "Кавказской войны". Ряд материалов Беслан Кмузов подготовил о препонах, с которыми сталкиваются кандидаты на выборах в Карачаево-Черкессии.

"Кавказский узел" опубликовал материалы Беслана Кмузова об Абхазии, в частности о том. как жители Гальского района лишились медобслуживания в Грузии после закрытия границ, о проблемах пересечения российско-абхазской границы и о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы из Абхазии в Грузии.

Корреспондент "Кавказского узла" также рассказал, с какими сложностями сталкиваются месхетинцы при переселении в Грузию.

Серию материалов Беслан Кмузов подготовил о ходе расследования обстоятельств спецоперации, проведенной спецслужбами Грузии в 2012 году в ущелье Лопота, в ходе которой погибло не менее 14 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.