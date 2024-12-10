RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:13, 10 декабря 2024

Корреспонденту “Кавказского узла” угрожает депортация после задержания в Тбилиси

Беслан Кмузов. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После задержания корреспондента “Кавказского узла” Беслана Кмузова на акции протеста в Тбилиси сотрудники миграционной службы в Грузии вызвали его на беседу, хотя журналист легально проживает в стране с 2007 года. Адвокат уверен, что вызов Кмузова в миграционную службу мотивирован политическим давлением. 

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал акцию протеста. 8 декабря суд приговорил Кмузова к штрафу

Силовики задержали журналиста после то, как он сделал снимки на проспекте Руставели после того, как акция закончилась. В это же время силовики задержали еще несколько человек, одного из них сильно избили. У самого Беслана отняли телефон. "У них корыстный мотив. Они мародёрствуют, у одного задержанного вообще ботинки похитили", - рассказал Беслан Кмузов.

Риск депортации журналиста сохраняется

Адвокат Гиорги Квашилава, привлеченный "Кавказским узлом" к защите журналиста сообщил, что во время встречи сотрудники миграционной службы задавали Беслану Кмузову "только общие вопросы".

"Спрашивали, какой он национальности, когда приехал, вместе с кем здесь находится, чем занимается. Конечно, действия миграционной службы незаконны (являлись излишними, - прим. "Кавказского узла"), потому что они могут проверить данные о любом иностранце, который находится в Грузии. И полиция также - может передавать сведения миграционной службе. Так и произошло, когда на него завели административное дело (после задержания на митинге), а затем сообщили об этом миграционной службе", - сказал адвокат. 

Адвокат также отметил, что риск депортации журналиста, несмотря на его статус и действительный вид на жительство в Грузии, сохраняется. 

"Сейчас непонятно, каковы будут действия миграционной службы в его отношении. Возможно, они прекратят производство по нему, ведь Беслан Кмузов законно находится в стране", - сказал Гиорги Квашилава. 

При этом он напрямую связал задержание журналиста и последующий вызов в миграционную службу. 

"С задержания все и началось, в связи с этим Беслана и задержала полиция, затем наложила на него штраф и передала дело в миграционную службу. Сейчас остаётся только подождать, какие действия предпримет миграционная служба. Если она продолжит производство по этому делу, нужно будет продолжить защиту его прав", - заявил адвокат.

Журналист уехал из Абхазии в 2007 году

Беслан Кмузов имеет постоянное место жительства в Грузии и женат на гражданке Грузии, однако он опасается что его могут депортировать в Россию, так как он имеет российское гражданство. Кмузов родился и вырос в Абхазии, откуда уехал в 2007 году. Из-за невозможности привезти в Абхазию свою жену-грузинку и обеспечить безопасность семьи, он вынужден был остаться в Тбилиси после учебы в Грузинском Институте общественных отношений. 

С 2007 года, уже более 17 лет, Беслан Кмузов сотрудничает с “Кавказским узлом”. За это время на “Кавказском узле” было опубликовано более 2000 материалов Беслана Кмузова из разных регионов - Абхазии, Грузии, республик Северного Кавказа.

Во время выборов 2024 года в парламент Грузии Беслан писал об использовании административного ресурса правящей партией, о борьбе с попытками подкупа избирателей.

Он освещал проблемы, возникающие у желающих вернуться в Россию черкесов из-за изменений в закон о соотечественниках и о том, как черкесы чтут память жертв "Кавказской войны". Ряд материалов Беслан Кмузов подготовил о препонах, с которыми сталкиваются кандидаты на выборах в Карачаево-Черкессии.

"Кавказский узел" опубликовал материалы Беслана Кмузова об Абхазии, в частности о том. как жители Гальского района лишились медобслуживания в Грузии после закрытия границ, о проблемах пересечения российско-абхазской границы и о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы из Абхазии в Грузии.

Корреспондент "Кавказского узла" также рассказал, с какими сложностями сталкиваются месхетинцы при переселении в Грузию.

Серию материалов Беслан Кмузов подготовил о ходе расследования обстоятельств спецоперации, проведенной спецслужбами Грузии в 2012 году в ущелье Лопота, в ходе которой погибло не менее 14 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:49, 10 декабря 2024
Военный из Калмыкии убит на Украине
13:23, 10 декабря 2024
Не менее 70 сотрудников медиа пострадали на акциях протеста в Грузии
13:15, 10 декабря 2024
Автор комментария о теракте в Дагестане получил шесть лет колонии
12:31, 10 декабря 2024
Адвокаты сообщили о задержании еще семи человек в Грузии
10:36, 10 декабря 2024
Трое бойцов из Дагестана убиты в военной операции
09:42, 10 декабря 2024
Кошелев переведен из психбольницы на амбулаторное наблюдение
Все события дня
Новости
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
05 мая 2024, 11:50
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
07 февраля 2023, 13:00
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
31 августа 2022, 03:24
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
16 марта 2022, 10:14
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Сторонники имама Гоцинского, захватившие после революции Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск). Фото:http://kazachestvokavkaza.com/publ/vooruzhennoe_protivostojanie_v_terskoj_oblasti_zimoj_vesnoj_1918_goda_kak_predvestnik_grazhdanskoj_vojny_chast_2/1-1-0-86
06 ноября 2017, 21:43
Октябрьская революция привела к современным конфликтам на Кавказе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Фото
11:22, 9 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Озеро Тамбукан. Как чиновники и крупный капитал душат малый бизнес
Фото
08:44, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
19
Власти Грузии примут закон о запрете участникам собраний и контрсобраний скрывать лица
Все блоги
Справочник
Армяне собрались в Маргаде недалеко от Дер-эз-Зора. Фото https://www.flickr.com/photos/studioashnag/3473329941/in/photostream/ Армяне Сирии: неопределённое будущее

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Фото
15:22, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
Что происходит в Абхазии? Подготовка к "президентским выборам"
Фото
11:22, 9 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Озеро Тамбукан. Как чиновники и крупный капитал душат малый бизнес
Фото
08:44, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
19
Власти Грузии примут закон о запрете участникам собраний и контрсобраний скрывать лица
Фото
13:32, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
67
Уйдет РФ из Сирии или укрепит форпост? Слабые аналогии: Абхазия, ЮО, Приднестровье?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Флаг Абхазии. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 декабря 2024, 12:22
Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Волгоградская областная психиатрическая больница. Фото: https://vopb1.ucoz.net/
10 декабря 2024, 09:42
Кошелев переведен из психбольницы на амбулаторное наблюдение

Курбан Долгатов. Фото: https://mash.ru
09 декабря 2024, 13:25
Обвиняемый по делу о смерти Далгатова приговорен к сроку в колонии

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше