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05:08, 10 декабря 2024

Адвокаты потерпевших раскритиковали приговор Исламу Атавову

Фото Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор полицейскому из Махачкалы Исламу Атавову за причастность к смерти Курбана Далгатова будет обжалован адвокатом потерпевших. Мать погибшего Раиса Далгатова сообщила, что никто из обвиняемых не пытался с ней связаться.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель попросил приговорить к восьми годам лишения свободы Ислама Атавова, обвиняемого по делу о смерти Курбана Далгатова. Потерпевшая сторона просила расторгнуть досудебное соглашение Атавова ввиду того, что он, на их взгляд, неоднократно давал противоречивые показания, пытаясь уйти от более сурового наказания. 9 декабря суд приговорил Атавова к 7,5 года колонии.

В июле было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. 5 ноября Советский райсуд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева, комментируя вынесение приговора Исламу Атавову. заявила, что будет обжаловать его. «Мы будем делать это, поскольку считаем, что Атавов в целом нарушил досудебное соглашение. Фактически он не сказал ничего нового, хотя досудебное соглашение обязывает именно к этому. Более того, его показания ничего не говорят о роли других обвиняемых. Пока мы ждем полный текст приговора с мотивировочной частью», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается остальных обвиняемых, то, по словам Алиевой, в Верховном суде была рассмотрена жалоба адвокатов подсудимых, обжалующих решение Пятого кассационного суда о возвращении разбирательства по делу в Дагестан. «Дело должно вернуться в Советский районный суд Махачкалы», - сообщила она.

Если он действительно уехал, то будем настаивать на объявлении его в розыск

Адвокат также сообщила о планах обжаловать решение об отправке еще одного обвиняемого Марата Бабаева на СВО. «Мы также обжалуем это решение, как только получим решение суда. Но ходят слухи, что Бабаев уже уехал, еще до обжалования. Если он действительно уехал, то будем настаивать на объявлении его в розыск», - подчеркнула она.

Мать Курбана Далгатова Раиса Далгатова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что за всем время расследования и судов ни один из обвиняемых в убийстве ее сына не попробовал извиниться, признать вину или попытаться как-то компенсировать его смерть. «Никто из них, ни один человек не пытался сделать ничего подобного», -  подчеркнула она.

Показания Атавова не играют серьезную роль в осуждении остальных полицейских, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «Он столько раз менял свои показания, что фактически полностью нарушил досудебное соглашение и ничего нового не сказал», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Атавова и его защиты касательно приговора.

Напомним, в деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину.  Согласно материалам дела, Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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