Протестующие добились права выйти в эфир Первого канала Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый канал Грузии запустил в эфир программу, в которой согласился предоставить возможность выступить участникам акции протеста перед зданием телеканала.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси призвали руководство "Общественного вещателя Грузии" отказаться от трансляции только провластной точки зрения.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября силовиками были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Первый канал Грузии ("Общественный вещатель") согласился предоставить эфир участникам акции протеста перед зданием телеканала – журналистам и представителям гражданского общества. Специальная телепередача уже вышла в эфир Первого канала. Ведущей выступает генеральный директор телеканала Тинатин Бердзенишвили. Она заявила, что для обозначения своей позиции в течение получаса эфир будет предоставлен четырем представителям от участников акции. В первом блоке выступают Ниния Какабадзе, Ираклий Абсандзе, Ната Дзвелишвили и Нино Дараселия, сообщило сегодня агентство "Интерпресснтюс".

Собравшиеся участники протестов у здания "Общественного вещателя" в Тбилиси ждут в фойе телекомпании сообщило JamNews.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.