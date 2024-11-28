RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:55, 28 ноября 2024

Активисты выразили протест против приостановки евроинтеграции Грузии

Проспект Руставели перекрыт в Тбилиси. Скриншот фото "Мтавари архи" от 28.11.24, https://mtavari.tv/news/170791-rustavelis-gamziri-gadaiketa

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Как писал "Кавказский узел", Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиция отказалась признавать их итоги и заявила, что будет бойкотировать работу парламента. Признать итоги выборов также отказалась президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

К офису «Грузинской мечты» в Тбилиси был стянут спецназ – часть спецназовцев была введена в здание, а часть расположилась рядом с новым офисом на улице Горгасали, передает ТВ "Пирвели". 

Заявление Кобахидзе вывело людей на улицы. Люди стали собираться около парламента, резиденции президента, офиса "Грузинской мечты".
Бывший президент Нацбанка Георгий Кадагидзе присоединился к собравшимся у парламента Грузии. По его словам, речь идет не о политических вкусах, а о национальном самоуважении. "Это вопрос национального самоуважения, когда горстка людей под руководством олигархата объявила нам, что получается, что наши европейские устремления ничего не значат", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

В Тбилиси проходят акции протеста возле главного офиса «Грузинской мечты», резиденции Атонели и парламента. В то же время горожане также вышли на улицы Батуми, Зугдиди и Кутаиси, передает "Мтавари архи".

Протестующие у парламента Грузии перекрыли проспект Руставели, сообщило агентство "Новости Грузия".

В Зугдиди между полицией и протестующими произошли стычки у здания районной администрации. Ситуация обострилась, когда собравшиеся стали клеить стикеры с надписями "верни голос" на входные двери говорится в другой публикации агентства.

В Тбилиси (на фото и видео) и Кутаиси протестующие перекрыли дороги у офисов «Грузинской мечты», сообщило Paper Kartuli.

В Кутаиси полиция жестоко задержала активиста Мишу Мумладзе, который призвал собравшихся на акцию протеста перекрыть дорогу. После этого силовики повалили его на землю, следует из эфира телекомпании "Формула".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала заявление Кобахидзе конституционным переворотом. "Сегодня завершился конституционный переворот, который уже несколько недель, а может и месяцев, был в процессе. Сегодня завершился путь от Европы к России. Все сомнения, которые могли быть у людей, что возможно это не так, что может есть другое объяснение, сегодня развеяны. Сегодня это нелегитимное правительство объявило войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. На этом пути нет государственного суверенитета Грузии, её независимости, и другого будущего, кроме как в России», — привело ее слова "Новости Грузия".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:05, 28 ноября 2024
Эвакуированные жители Славянска-на-Кубани вернулись в свои дома
17:32, 28 ноября 2024
1
 Суд в Тбилиси разрешил экстрадицию Афгана Садыгова
15:43, 28 ноября 2024
Военнослужащий из Дербента убит на Украине
11:52, 28 ноября 2024
Студенты в Тбилиси организовали перформанс против нарушений на выборах
11:07, 28 ноября 2024
Жительница Пятигорска осуждена за причастность к движению "Фалуньгун"*
10:24, 28 ноября 2024
Контрактник из Батайска убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Флаги «Грузинской мечты». Фото: страница «Грузинской мечты» в Facebook, принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
28 ноября 2024, 18:27
"Грузинская мечта" отказалась от переговоров о вступлении в ЕС
Избирательный участок в Тбилиси. 26 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
28 ноября 2024, 18:06
Европарламент отказался признать итоги парламентских выборов в Грузии
Афган Садыгов. Фото: https://massa.az/news/az/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
28 ноября 2024, 17:32
Суд в Тбилиси разрешил экстрадицию Афгана Садыгова
Участники акции протеста. Тбилиси, 28 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
28 ноября 2024, 14:41
Суд оштрафовал семерых участников протестов в Тбилиси
Михаил Кавелашвили. Фото: geworld.ge
28 ноября 2024, 14:00
Выдвижение Кавелашвили в президенты Грузии рассердило оппозиционеров
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:56, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Резолюция Европарламента – жалкая бумажка, имеющая цену соломы: Кобахидзе
Фото
16:59, 28 ноября 2024
Ветер с Апшерона
5
В заботе о грузинских азербайджанцах...
Фото
14:07, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Парламент Грузии утвердил правительство. Процедура избрания президента
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
17:56, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Резолюция Европарламента – жалкая бумажка, имеющая цену соломы: Кобахидзе
Фото
16:59, 28 ноября 2024
Ветер с Апшерона
5
В заботе о грузинских азербайджанцах...
Фото
14:07, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Парламент Грузии утвердил правительство. Процедура избрания президента
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Фото
15:28, 27 ноября 2024
Ветер с Апшерона
8
Гомогенизация Южного Кавказа
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Атака беспилотника на Славянск-на-Кубани. 28 ноября 2024 г. Фото: Телеграм-канал главы МО Славянский район
28 ноября 2024, 19:05
Эвакуированные жители Славянска-на-Кубани вернулись в свои дома

Флаги «Грузинской мечты». Фото: страница «Грузинской мечты» в Facebook, принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
28 ноября 2024, 18:27
"Грузинская мечта" отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Афган Садыгов. Фото: https://massa.az/news/az/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
28 ноября 2024, 17:32
Суд в Тбилиси разрешил экстрадицию Афгана Садыгова

Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
28 ноября 2024, 16:31
Итоги суда по делу о беспорядках в Махачкале разочаровали защиту

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше