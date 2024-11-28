Активисты выразили протест против приостановки евроинтеграции Грузии

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Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Как писал "Кавказский узел", Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиция отказалась признавать их итоги и заявила, что будет бойкотировать работу парламента. Признать итоги выборов также отказалась президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

К офису «Грузинской мечты» в Тбилиси был стянут спецназ – часть спецназовцев была введена в здание, а часть расположилась рядом с новым офисом на улице Горгасали, передает ТВ "Пирвели".

Заявление Кобахидзе вывело людей на улицы. Люди стали собираться около парламента, резиденции президента, офиса "Грузинской мечты".

Бывший президент Нацбанка Георгий Кадагидзе присоединился к собравшимся у парламента Грузии. По его словам, речь идет не о политических вкусах, а о национальном самоуважении. "Это вопрос национального самоуважения, когда горстка людей под руководством олигархата объявила нам, что получается, что наши европейские устремления ничего не значат", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Тбилиси проходят акции протеста возле главного офиса «Грузинской мечты», резиденции Атонели и парламента. В то же время горожане также вышли на улицы Батуми, Зугдиди и Кутаиси, передает "Мтавари архи".

Протестующие у парламента Грузии перекрыли проспект Руставели, сообщило агентство "Новости Грузия". В Зугдиди между полицией и протестующими произошли стычки у здания районной администрации. Ситуация обострилась, когда собравшиеся стали клеить стикеры с надписями "верни голос" на входные двери говорится в другой публикации агентства. В Тбилиси (на фото и видео) и Кутаиси протестующие перекрыли дороги у офисов «Грузинской мечты», сообщило Paper Kartuli.

В Кутаиси полиция жестоко задержала активиста Мишу Мумладзе, который призвал собравшихся на акцию протеста перекрыть дорогу. После этого силовики повалили его на землю, следует из эфира телекомпании "Формула".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала заявление Кобахидзе конституционным переворотом. "Сегодня завершился конституционный переворот, который уже несколько недель, а может и месяцев, был в процессе. Сегодня завершился путь от Европы к России. Все сомнения, которые могли быть у людей, что возможно это не так, что может есть другое объяснение, сегодня развеяны. Сегодня это нелегитимное правительство объявило войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. На этом пути нет государственного суверенитета Грузии, её независимости, и другого будущего, кроме как в России», — привело ее слова "Новости Грузия".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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