Гунба отозвал законопроект о поправках в Конституцию

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Исполняющий обязанности президента Абхазии отозвал для доработки законопроект «О законодательной и исполнительной власти», который перераспределяет полномочия между президентом и парламентом. Часть депутатов выразила недоумение этим решением.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии. Бывший президент Абхазии Аслан Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления. Сегодня парламент должен был рассмотреть законопроект "О законодательной и исполнительной власти", который предусматривает передачу ряда полномочий от президента парламенту Абхазии, в частности, назначение министров парламентом и упразднение должности премьер-министра.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба. 22 ноября стало известно, что Бжания покинул Абхазию.

Проект Конституционного закона о поправке к Конституции Республики Абхазия «О законодательной и исполнительной власти», который предусматривал перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью в Абхазии, отозван из парламента, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Полпред президента в парламенте Батала Айба отметил, что проект был отозван исполняющим обязанности президента Бадрой Гунба.

«Проект будет доработан и представлен в виде новых поправок», - привело его слова агентство.

Парламентарии прокомментировали отзыв законопроекта. Отзыв непонятен со стороны представителя администрации, привела слова Инара Гицбы "Нужная газета".

"Пусть инициатор отзывает, мы создадим парламентскую группу", - заявил Беслан Халваш.

"Проект конституционного закона лежал два года. Нам никто не говорил, что там есть нарушение регламента. Реформы нужны. Возможно, сейчас надо этот процесс начинать. Если мы не примем изменений, то мы вернёмся к ситуации 15 ноября и раньше. Все вернётся. Я огорчён, что эта инициатива отозвана", - привело издание слова спикера парламента Лаши Ашубы.

Напомним, 18 ноября опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики заявили, что причиной протестов в Абхазии стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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