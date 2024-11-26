В парламенте Грузии введены ограничения для журналистов

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Ограничения на работу СМИ депутаты объяснили требованиями безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", 25 ноября в Тбилиси около здания парламента прошла масштабная акция протеста. Ее участники потребовали новых выборов парламент и заявили, что депутаты не имеют права проводить заседание поскольку оно является незаконным, так как большая часть жителей выступает против итогов выборов, считая их нечестными. Тем не менее, парламент 11-го созыва провел первое заседание.

С сегодняшнего дня администрация парламента Грузии ограничила вход журналистам, объяснив эту меру обеспечением безопасности, передал телеграм-канал Tbilisi life.

На территории парламента введен желтый уровень безопасности. "На запланированные парламентские мероприятия (включая заседания комитетов и пленарные заседания) будут допускаться только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями", – заявила администрация законодательного органа.

В здание парламента допускаются не более двух съемочных групп от каждого аккредитованного СМИ, сказано в сообщении.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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